Η σημερινή στάση εργασίας της ΠΟΕΔ έστειλε ηχηρό μήνυμα σε εκτελεστική και νομοθετική Εξουσία, δήλωσε η Πρόεδρος της Οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου, η οποία χαρακτήρισε την κατάσταση «δύσκολη».

Κληθείσα να σχολιάσει τη σημερινή στάση εργασία των μελών της ΠΟΕΔ, από τις 07:30-09:05, η κ. Βασιλείου ευχαρίστησε τα μέλη της ΠΟΕΔ, «που μέσα από τη στάση τους ξεκάθαρα στήριξαν την Οργάνωση τους, στήριξαν τον αγώνα που δίνει η ΠΟΕΔ, έτσι ώστε στο τέλος της μέρας να έχουμε κάτι καλύτερο για το δημόσιο σχολείο», όπως είπε.

Σήμερα, συνέχισε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, στάλθηκε ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα προς την εκτελεστική εξουσία, «η οποία δυστυχώς απέτυχε στο να πείσει τους εκπαιδευτικούς» οι οποίοι στο τέλος της μέρας θα κληθούν, όπως είπε, να εφαρμόσουν το νέο σχέδιο αξιολόγησης.

«Αν οι δάσκαλοι πείθονταν ότι αυτό το οποίο υπάρχει πρόθεση να ψηφιστεί τη Δευτέρα στην Ολομέλεια, που κατατέθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με κάποιες τροποποιήσεις από την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έφερνε την αλλαγή που θέλαμε, θα ήμασταν πρώτοι εμείς που θα το στηρίζαμε γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε την αξιολόγηση», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι στάλθηκε ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα και προς την Νομοθετική Εξουσία.

«Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε σε αυτά που ακούγαμε, στο τι προτίθενται να κατατεθούν ως τροποποιήσεις, γιατί σήμερα μόλις τελείωσε η απεργία, στις 09:07 μας στάλθηκε το κείμενο, ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις τις οποίες είχαμε από την αρχή εκφράσει τις αντιθέσεις μας. Αναφέρομαι βεβαίως στο ρόλο του Διευθυντή στην τελική αξιολόγηση, μένει τελικά και ο Βοηθός Διευθυντής, αφαιρείται και η μεταβατική διάταξη που θα επέτρεπε μια επιπλέον συζήτηση για το θέμα του Διευθυντή. Άρα, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας», συμπλήρωσε.

Η κ. Βασιλείου είπε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο τη Δευτέρα να κατατεθούν και άλλες τροπολογίες.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά και τις συναντήσεις που είχαμε χθες με τα κόμματα, αλλά και μέσα από τη σημερινή μας αντίδραση θα δοθεί το μήνυμα, έτσι ώστε έστω και την υστάτη να μην περάσουν τροπολογίες, οι οποίες θα είναι απέναντι από τις θέσεις της Οργάνωσης και δεν είναι εμμονή στις θέσεις μας, είναι θέσεις στις οποίες πιστεύουμε και στηρίζονται και βιβλιογραφικά. Ακόμα και ακαδημαϊκοί στηρίζουν την άποψη της ΠΟΕΔ ότι ένας άνθρωπος θα έπρεπε να έχει ένα ρόλο και αυτός θα είναι είτε καθοδηγητικός είτε αξιολογητικός», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Βασιλείου είπε πως θεωρούν ότι οι θέσεις τους είναι προς την ορθή κατεύθυνση, επί της ουσίας θα διορθώσουν στρεβλώσεις, για αυτό και ζητούν έστω και την υστάτη από την Βουλή, από τα κοινοβουλευτικά κόμματα τη Δευτέρα να προχωρήσουν σε τέτοιες τροποποιήσεις που στο τέλος της ημέρας να περάσει κάτι, το οποίο να είναι εφαρμόσιμο και να μην διαιωνίζει «στρεβλώσεις» του υφιστάμενου.

Επανέλαβε ότι δεν θα έπρεπε να πάει να ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο να μην είναι συμφωνημένο, γιατί έχει τον κίνδυνο τα Κοινοβουλευτικά κόμματα, οι Βουλευτές να ασκήσουν, βεβαίως, το δικαίωμα τους και να έρθουν να κάνουν τροποποιήσεις, οι οποίες ούτε καν τέθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ανάμεσα σε Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και εκπαιδευτικών οργανώσεων.

«Αναφέρομαι βεβαίως στο Βοηθό Διευθυντή και στο ρόλο που φαίνεται να καταγράφεται στο κείμενο που έχουμε σήμερα ενώπιον μας τουλάχιστον στη διαδικασία και της τελικής αξιολόγησης, είναι κάτι σαν θέση δεν τέθηκε ποτέ», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα τι θα γίνει στην περίπτωση που περάσει αυτό το νομοσχέδιο, και δεν συμφωνούν, ειδικά και με το θέμα του Διευθυντή, για το οποίο το είχαν ως κόκκινη γραμμή και παραμένει στο νομοσχέδιο, η κ. Βασιλείου είπε ότι «μας προβληματίζει έντονα πως θα είναι η επόμενη μέρα και τι τελικά θα περάσει τη Δευτέρα, και ποιες πρόνοιες της νομοθεσίας θα κληθούμε να εφαρμόσουμε ως εκπαιδευτικοί».

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα, θα το δούμε, θα το αξιολογήσουμε. Αν είναι εντελώς εκτός, αντιλαμβάνεστε, θα συνεχίσει να υπάρχει αναταραχή στο χώρο της εκπαίδευσης και είναι κάτι που είχαμε προειδοποιήσει από τον Ιούνιο, όπου προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τρόπο που να μην χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε το μέτρο της απεργίας, αλλά δυστυχώς τα δεδομένα ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπαν κάτι άλλο. Άρα, ελπίζουμε τη Δευτέρα να μην περάσει κάτι , το οποίο θα συνεχίσει να διαιωνίζει αυτή την αναταραχή. Απ΄εκεί και πέρα όμως πρέπει να το αξιολογήσουμε και αναλόγως θα παρθούν οι αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα της Οργάνωσης», κατέληξε.

ΚΥΠΕ