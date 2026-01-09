Παράταση μερικών ημερών πήρε η λήψη αποφάσεων σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί τα νέα δεδομένα όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, η ΠΟΕΔ.

Η οργάνωση των δασκάλων συνεδρίασε μεν χθες, για συζήτηση του θέματος και την ψήφιση των σχετικών κανονισμών από τη Βουλή στις 22 Δεκεμβρίου, ωστόσο αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει, αναμένεται να λάβει την ερχόμενη Τετάρτη.

Στη συνεδρία της Τετάρτης αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της συμμετοχής της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, η οποία θα συσταθεί και θα αρχίσει να εργάζεται άμεσα.

Όπως έγραψε πριν από μερικές μέρες ο «Φ», το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην εν λόγω Επιτροπή, της οποίας θα προεδρεύει ο γενικός του διευθυντής.

Όσον αφορά στο «στρατόπεδο» της ΟΕΛΜΕΚ, αναμένεται να συζητήσει σε επίπεδο Γραμματείας την ερχόμενη Δευτέρα, θέματα που άπτονται της αξιολόγησης, καθώς χθες η οργάνωση των καθηγητών συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη, για διάφορα ζητήματα.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η ΟΕΛΜΕΚ ενημερώθηκε από αρμόδιο πρόσωπο του Υπουργείου και για τις 226 νέες θέσεις που θα δοθούν στη Μέση Εκπαίδευση (έπειτα της συμφωνίας που έγινε προ μηνών με την Κυβέρνηση) και πώς αυτές κατανέμονται στις διάφορες ειδικότητες. Αναλογικά πάντως, οι περισσότερες θέσεις αφορούν φιλόλογους. Σημειώνεται ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

