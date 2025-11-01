Ο διεθνολόγος Χρίστος Ιακώβου, ειδικός σε ζητήματα Μέσης Ανατολής, αναλύει στο LegalMatters Podcast τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και επιχειρεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα: πρόκειται για οριστικό τέλος του πολέμου ή για μια εύθραυστη εκεχειρία που μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή; Έχει επιτύχει το Ισραήλ τον στρατηγικό του στόχο ή η Χαμάς εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην περιοχή; Παράλληλα, γίνεται μια εκτενής ιστορική αναδρομή στη δημιουργία και την εξέλιξη της Χαμάς, από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα, με ανάλυση της ιδεολογίας, της δομής και του ρόλου της στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Μια αποκαλυπτική και σε βάθος συζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει «η επόμενη μέρα στη Γάζα».

Ολόκληρη η συζήτηση