Η πορεία του καθηγητή Συμεωνίδη είναι εντυπωσιακή και μοναδική. Το έβδομο παιδί μιας αγροτικής οικογένειας από τον Λυθροδόντα, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και να καθιερωθεί ως παγκόσμια αυθεντία.

Με άριστα στο πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και μεταπτυχιακό και διδακτορικό με υποτροφία στο Harvard, ακολούθησε μια λαμπρή ακαδημαϊκή διαδρομή στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Willamette του Oregon στις ΗΠΑ. Ένα μοναδικό συγγραφικό έργο και διεθνείς διακρίσεις συμπληρώνουν μια διαδρομή ζωής που μας ταξιδεύει από το 1949 μέχρι σήμερα. Η ιστορία ενός Κύπριου μετανάστη που κατέκτησε την Αμερική και τον κόσμο.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: