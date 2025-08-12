Η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης κατά την πρωινή πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή της Τάλας, ήταν καταλυτική για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Αυτό τονίζει μιλώντας στον «Φ» ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος, ο οποίος εξέφρασε ευγνωμοσύνη και ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες, τα μέλη των άλλων κρατικών τμημάτων που βοήθησαν στην κατάσβεση, καθώς και των τοπικών φορέων που ήρθαν αρωγοί.

Ο κ. Κόνικκος τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικημένη και κατάφυτη περιοχή, πράγμα που καθιστά όπως είπε την άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων ακόμη πιο καθοριστική. Ομοίως, καταλυτική, τόνισε, ήταν και η τάχιστη επέμβαση των πτητικών μέσων που απέτρεψαν οριστικά την επέκταση του πύρινου μετώπου προς τις κατοικίες που ήταν σε απόσταση αναπνοής.

Ο κοινοτάρχης Τάλας εξήρε με την ευκαιρία της σημερινής πυρκαγιάς και την άψογη συνεργασία που η κοινοτική αρχή έχει με την παρακείμενη Μονή Αγίου Νεοφύτου, η οποία ως γνωστό βρίσκεται σε ένα καταπράσινο και οικολογικά σημαντικό περιβάλλον.

Με τη συνεχή επαφή και συνεργασία μας με τους αρμόδιους της Ιεράς Μονής, τόνισε ο κ. Κόνικκος, μπορέσαμε να συνεργαζόμαστε άψογα σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών, με τη Μονή να έρχεται αρωγός με τα πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτει, αλλά και ευρύτερα να έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές εκείνες πέριξ της Μονής που λειτουργούν ως ζώνες αντιπυρικές και εύκολης πρόσβασης σε πυροσβεστικά οχήματα σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο Γιαννάκης Κόνικκος συνεχάρη και τους υπαλλήλους της καθαριότητας του Κ.Σ. Τάλας που αντιλήφθηκαν άμεσα την πυρκαγιά με την εκδήλωση της και τον ενημέρωσαν σε χρόνο ελάχιστων δευτερολέπτων, καθιστώντας εφικτή την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.