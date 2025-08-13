Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται από τους επιτελείς της δύναμης η αστυνόμευση στην Πάφο την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Η παρατηρούμενη εκτόξευση της τουριστικής κίνησης θεωρείται δεδομένο ότι θα δημιουργήσει νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας την θερινή περίοδο του 2025, γι αυτό και παράλληλα με τις προσπάθειες των τουριστικών φορέων για την ομαλή διεκπεραίωση της τουριστικής σεζόν, η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου εφαρμόζει ήδη σχεδιασμό που εκπονήθηκε για αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών ώστε το καλοκαίρι να κυλήσει χωρίς δυσάρεστες και δυσφημιστικές καταστάσεις για την πόλη και επαρχία.

Η εκστρατεία μέχρι στιγμής είναι κάτι παραπάνω από αποδοτική, εκτιμούν φορείς της πόλης και επαρχίας, αφού σε αντίθεση με τα καθημερινά αντικοινωνικά φαινόμενα και ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου σε άλλες επαρχίες, στην Πάφο εδώ και πολλές μέρες τα σοβαρά αστυνομικά συμβάντα απουσιάζουν εντελώς. Βάσει του σχεδιασμού που εκπονήθηκε και υλοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ιδιαίτερα εμφανής η παρουσία της Αστυνομίας στην πόλη και τις περιαστικές περιοχές της Πάφου με στόχο την εμπέδωση της ευνομίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η πρακτική αυτή θα συνεχισθεί αδιάλειπτα τόνισαν στον «Φ» αξιωματούχοι, δεδομένου ότι είμαστε στη θερινή τουριστική περίοδο και η κίνηση στην Πάφο είναι αυξημένη σε μόνιμη βάση.

Περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφο είναι συνεπώς σε καθημερινή βάση στους δρόμους, προβαίνοντας σε καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, φροντίζοντας για την πρόληψη σοβαρών παρανομιών και εγκληματικών ενεργειών, αλλά και ερχόμενοι σε επαφές με τους νέους κυρίως ανθρώπους για να τους κρατήσουν μακριά από αντικοινωνικές δραστηριότητες και επικίνδυνες πρακτικές στους δρόμους.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, επισήμανε μιλώντας στον «Φ» τη σημασία της συνεργασίας της Αστυνομίας με την κοινωνία για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευνομίας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, ανέφερε ο κ. Νικολάου, εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση των πολιτών στις μέχρι σήμερα καμπάνιες της και συνεχίζει τις προσπάθειες για την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού, ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου που η επισκεψιμότητα στην Πάφο θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.