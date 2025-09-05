Τα σχέδια για την τουριστική ανάπτυξη περιοχών της υπαίθρου δεν πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά και να λαμβάνουνξ υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η ακριτική Τηλλυρία έχει άμεση ανάγκη την προώθηση ενός τέτοιου σχεδίου για την τουριστική αναζωογόνηση της και θα πρέπει το κράτος να συμβάλει άμεσα και στοχευμένα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αυτό τονίσθηκε κατά την σημερινή επίσκεψη στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσία της κοινοτικής αρχής και τουριστικών φορέων της περιοχής. Ειδικά για την Τηλλυρία, τόνισαν στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής οι τοπικοί φορείς, ενέχει μια τεράστια σημασία η ανάπτυξη αυτή, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Κύπρο, αλλά και για να αρθεί η ιδιότυπη απομόνωση της που ισχύει από το 1964.

Κατά την συνεδρία συζητήθηκαν και θέματα έλλειψης υποδομών, όπως είναι αυτό του αποχετευτικού δικτύου, καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα.

O πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανία και Τουρισμού της Βουλής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε μετά το πέρας των επαφών ότι διαπίστωση είναι πως υπάρχει ένα κενό στην ανάπτυξη της ακριτικής αυτής περιοχής, γεγονός που χαρακτήρισε αδικαιολόγητο προκειμένου για μια τόσο απομονωμένη περιοχή λόγω γεωγραφίας και πολιτικής κατάστασης.

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε πολιτικές και να μην μπορούμε να τις εξειδικεύσουμε.

Από πλευράς της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αντωνία Θεοδοσίου, ανέφερε πως οι εξαγγελίες που έχει κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν θέσει σοβαρές βάσεις για την διενέργεια έργων και δράσεων και πλέον απομένει η μετατροπή τους σε έργα.