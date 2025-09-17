Το Υφυπουργείο Τουρισμού προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την κατασκευή της Μαρίνας της Πάφου στην τοποθεσία Πότιμα της Κισσόνεργας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το έργο περιλαμβάνει θαλάσσια ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης Μαρίνας χωρητικότητας χιλίων θέσεων σκαφών αναψυχής, τόσο για την θαλάσσια, όσο και για την χερσαία ζώνη. Οι θέσεις για ελλιμενισμό θα πρέπει να ανέρχονται στο 70-80% της συνολικής χωρητικότητας της μαρίνας, ενώ για την ξηρά στο υπόλοιπο ποσοστό.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει επίσης οικιστική και εμπορική ανάπτυξη που μπορεί να αφορά σε ξενοδοχειακές υποδομές, καθώς και σε υποδομές φιλοξενίας κρουαζιερόπλοιων.

Για τους σκοπούς του έργου, αναφέρεται στην προκήρυξη, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προτίθεται να προχωρήσει σε μια διαδικασία δύο φάσεων ανοιχτού τύπου, η οποία περιλαμβάνει την παρούσα φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια την φάση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Για την Μαρίνα Πάφου αναφέρθηκε χθες βράδυ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την εκδήλωση παρουσίασης των μεγάλων έργων που προγραμματίζονται στην επαρχία.

Η προκήρυξη της Μαρίνας Πάφου, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αποτελεί έργο-σταθμό, που αναμένεται να αναδείξει την πόλη σε κορυφαίο θαλάσσιο και τουριστικό προορισμό.

Πρόκειται για ανάπτυξη 165 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 σκαφών αναψυχής, που θα ενισχύσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της επαρχίας, τόνισε.