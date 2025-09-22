Τελέστηκαν χθες στα Χολέτρια τα αποκαλυπτήρια μνημείου στη μνήμη τριών ελληνοκυπρίων που δολοφονήθηκαν άνανδρα από τούρκους εξτρεμιστές της ΜΙΤ στις 24 Ιουλίου 1967.

Πρόκειται για τον Παύλο Ηρακλέους 40 ετών από το Μέσα Χωριό, την Αντιγόνη Πούρου 43 ετών από τα Κελοκέδαρα και τον γιο της, Παντελή Πούρου μόλις 19 ετών.

Η κοινότητα Χολετριών απέδωσε χθες το οφειλόμενο χρέος μνήμης με την ανέγερση του μνημείου, που συζητείτο εδώ και καιρό και πλέον αποτελεί ζωντανό σύμβολο θυσίας και τιμής.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, παρουσία πλήθους κόσμου και πολιτικών παραγόντων της επαρχίας.

Με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου και την εδώ παρουσία μας, τόνισε ο κ. Πιττοκοπίτης, θυμίσαμε ότι η θυσία των ηρώων μας δεν ξεχνιέται και η μνήμη τους θα είναι αιώνια φάρος ελευθερίας και αξιοπρέπειας.