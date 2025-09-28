Το φημισμένο λουκούμι Γεροσκήπου, το πρώτο κυπριακό προϊόν που εξασφάλισε με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πιστοποίηση για τη μοναδικότητα του και το οποίο αποτελεί από το 2023 καταγεγραμμένο προϊόν στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, θα έχει και σήμερα την τιμητική του στη «γενέτειρα» του, για δεύτερη μέρα μετά την Παρασκευή. Η κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου γεμίζει και σήμερα με εκατοντάδες μαθητές εκπαιδευτηρίων της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Πάφου, που μετέχουν στις διήμερες εκδηλώσεις για το γλυκό αυτό προϊόν, που οργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη.

Το διήμερο αυτό, τόνισαν εκπρόσωποι των οργανωτών, θα συμβάλει στο να μάθουν όλοι τα μυστικά για το λουκούμι, να απολαύσουν τα διάφορα είδη και τις διάφορες γεύσεις του, αλλά και παραδοσιακούς χορούς, μουσική, γευστικές δοκιμές, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Η ιστορία παραγωγής του λουκουμιού Γεροσκήπου ξεκίνησε από το μακρινό 1895 όταν ο Σοφοκλής Αθανασίου, έχοντας ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία, επαναπατρίστηκε. Κατά το ταξίδι της επιστροφής του, πέρασε από τα παράλια της Μικράς Ασίας και έμαθε από Έλληνες ζαχαροπλάστες την τέχνη της παρασκευής του λουκουμιού. Έτσι, αποφάσισε ν’ ανοίξει ένα μικρό εργαστήριο πίσω από το πατρικό του σπίτι, και σε απόσταση αναπνοής από την κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου.

Τα γλυκά του δεν άργησαν να διαδοθούν και σύντομα έγιναν περιζήτητα τόσο από τους ντόπιους, όσο και από τους Άγγλους προξένους της περιοχής. Το 1920 ο Αθανασίου μεταβίβασε την επιχείρηση στην κόρη του Χαρίκλεια και στον σύζυγό της Γαβριήλ Χατζηζηνοβίου. Στη συνέχεια, η σκυτάλη πέρασε στον γιο τους, τον Νικόδημο Γαβριήλ, και από το 1990 στη σύζυγό του Ευδοκία και στον γιο τους Γιώργο.