Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ποδηλατικού δικτύου στη δημαρχούμενη περιοχή Πάφου και στην ευρύτερη περιαστική περιοχή, χαρακτηρίζεται ζήτημα ψηλής προτεραιότητας πλέον από τους αρμόδιους, μετά τη διαπίστωση ότι το ποδήλατο καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος στα ενδιαφέροντα πολιτών, αλλά παράλληλα και ότι οι υποδομές για την ποδηλατοκίνηση είναι ελλιπείς, θέτοντας σε κίνδυνο τους ποδηλατιστές. Φορείς της ποδηλατοκίνησης, αλλά και λάτρεις του αθλήματος επισημαίνουν εκ νέου το τελευταίο διάστημα τις ανάγκες αυτές, παρατηρώντας ότι παρά τις διακηρύξεις η δημιουργία ενός δικτύου για ποδηλασία που να είναι ασφαλής για τους λάτρεις του ποδηλάτου παραμένει χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα και το 2025.

Είναι αναγκαίο, παρατηρούν, οι τοπικές αρχές και το κράτος προχωρήσουν σε έργα υποδομής και βελτιώσεις στην επαρχία Πάφου για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από το 2026. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αναγνωρίζεται πάντως ως δύσκολο ζήτημα, δεδομένου ότι προαπαιτεί την μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ποδηλατικού δικτύου το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο, συνδετικό, ολοκληρωμένο και επαρκές για το Δήμο Πάφου και τις γύρω περιοχές και το οποίο θα παρουσιάζει και δυνατότητες σύνδεσης με τους κοντινούς Δήμους ή και λίγο πιο απομακρυσμένες κοινότητες, παρέχοντας ασφαλείς διαδρομές και ποδηλατική εμπειρία στους χρήστες του.

Το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων που υπάρχει στην Πάφο χαρακτηρίζεται ως πολύ φτωχό και ανεπαρκές και δεν χρησιμοποιείται από όσους ποδηλάτες θα ήθελαν να αθληθούν με τον τρόπο αυτό, αφού από πολλούς κρίνεται επικίνδυνο λόγω τεχνικών ατελειών, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες μειωμένου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Πρόκειται για δρόμους που αποτελούν σημεία καθημερινής άσκησης και περιπάτου ομάδων ποδηλατιστών και οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν την παραμικρή ασφάλεια για την διακίνηση ποδηλάτων. Η ολοένα και σημαντικότερη μερίδα τουριστικών και αθλητικών δράσεων με τη χρήση ποδηλάτου, επισημαίνουν οι αρμόδιοι, καθιστά αναγκαία την επίσπευση των σχεδιασμών και έργων ώστε το καλοκαίρι του 2026 να μπορεί η Πάφος να διαφημίσει τον προορισμό ως φιλικό και ασφαλή για την ποδηλασία.