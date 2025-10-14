Η προσπάθεια αρκετών χρόνων της επαρχίας Πάφου να αναπτύξει τον θρησκευτικό τουρισμό σε βαθμό που να καταστεί σταθερά συνισταμένη στην ετήσια ροή επισκεπτών στο νησί, συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα.

Μετά την πρόσφατη εμπλοκή και της Εκκλησίας της Κύπρου, δια του Γραφείου Περιηγητικών Θρησκευτικών Εκδρομών, στις προσπάθειες διεθνοποίησης των σημαντικών θρησκευτικών θησαυρών και αξιοθέατων της Πάφου, η επαρχία δια των αρμοδίων φορέων της, μετέχει και σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα θρησκευτικού τουρισμού. Πρόκειται για το πρόγραμμα Religious Spiritual and Pilgrimage European Cultural Tourism with Sustainability (RESPECT), το οποίο έχει στόχο να εξετάσει, να αναλύσει, να αναπτύξει και να προωθήσει πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα την βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Βέλγιο. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η Πάφος εκτιμάται ότι θα απορροφήσει κονδύλι 200 χιλιάδων ευρώ στα πλαίσια του προγράμματος. Κάποιες από τις δράσεις, σχετίζονται με τη προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια η επαρχία ώστε η διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να εγγραφεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης.