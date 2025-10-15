Ένα μοναδικό τριήμερο αναρρίχησης σε βράχους, περιπέτειας και διαβίωσης στη φύση, θα πραγματοποιηθεί από τις 17 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου στην Ίνεια, στην χερσόνησο του Ακάμα.

Το Cyprus Rock Climbing Festival 2025 επιστρέφει μετά την περυσινή διοργάνωση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε συμμετοχές και ενδιαφέρον του κοινού, με δράσεις για όλους. Το τριήμερο του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει, πέραν των αναρριχήσεων στους εντυπωσιακούς βράχους της περιοχής, εργαστήρια, διαγωνισμούς, παρουσιάσεις, μουσική και πολλές outdoor εμπειρίες.

Ο αντιδήμαρχος του διαμερίσματος Ίνειας του Δήμου Ακάμα, Γιάγκος Τσίβικος, μιλώντας στον «Φ», έκανε λόγο για μια υπέροχη διοργάνωση που προβάλλει την αναρρίχηση, τη φύση και τον Ακάμα. Πέρυσι η συμμετοχή έφθασε τα 250 άτομα, τόνισε, ενώ μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας του θεσμού, φέτος αναμένουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές, που εκτιμούνται στα 750 άτομα, με μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Το Φεστιβάλ Αναρρίχησης, είπε ο κ. Τσίβικος, διεξάγεται σε τρεις εντυπωσιακούς βράχους στην περιοχή της Ίνειας, την Γερακόπετρα, την Αλικού και τους Κόρακους. Πρόκειται για βράχους με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, με την Γερακόπετρα να είναι κάθετος βράχος που είναι κατάλληλος για επαγγελματίες κυρίως, ενώ η Αλικού είναι μεσαίου βαθμού δυσκολίας και οι Κόρακοι που είναι για αρχάριους και παιδιά και οι οποίοι είναι ενταγμένοι και στην Θεματική Διαδρομή της Φύσης «Αφροδίτη».

Η διεθνής αποδοχή και θετική εικόνα της περυσινής πρώτης διοργάνωσης, είπε ο Αντιδήμαρχος διαμερίσματος Ίνειας, ωθεί τόσο την κοινότητα, όσο και τον Δήμο Ακάμα γενικότερα, να παρέχουν φέτος κάθε διευκόλυνση και εξυπηρέτηση σε συμμετέχοντες και θεατές, ώστε το Φεστιβάλ Αναρρίχησης να αποκτήσει ακόμη περισσότερο κοινό και φήμη και να καταστεί θεσμός πανευρωπαικής αποδοχής.

Σε αυτά τα πλαίσια, τόνισε, προσφέρουμε στους μετέχοντες τον χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ίνειας για διανυκτέρευση, καθώς και τον χώρο της πλατείας για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις και διεργασίες του τριημέρου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Γεωργίας, του Δήμου Ακάμα και του Δημοτικού Διαμερίσματος Ίνειας.