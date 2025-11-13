Μια συγκινητική και αξιέπαινη εκδήλωση αλληλεγγύης πραγματοποίησαν οι μαθητές του Λυκείου Βεργίνα στη Λάρνακα, με στόχο να μαζέψουν χρήματα και να βοηθήσουν παιδιά του σχολείου τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η φιλανθρωπική εκδήλωσή είχε τίτλο «Φιλανθρωπικό Κούρεμα Αγάπης». Στον χώρο του σχολείου βρέθηκε από το πρωί συνεργείο κομμωτών, το οποίο προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του, κουρεύοντας μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε μεγάλος αριθμός μαθητών του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρόσφεραν χρήματα για την ενίσχυση παιδιών με προβλήματα υγείας και για τα προγράμματα πρόνοιας του Λυκείου Βεργίνας.

«Με τη δράση αυτή το σχολείο επιδιώκει να καλλιεργήσει το πνεύμα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθησίας στους μαθητές και μαθήτριές του, στέλνοντας μήνυμα ανθρωπιάς και ελπίδας», αναφέρει σε ανακοίνωση το Λύκειο Βεργίνας