Βανδαλισμοί, φθορές και κλοπές σημειώθηκαν στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης της Λάρνακας, με τον Δήμο να καλεί τους πολίτες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο και να συμβάλουν στην προστασία του εορταστικού στολισμού.

Ο Δήμος Λάρνακας, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, εκφράζει τη βαθιά του λύπη και την αγανάκτησή του για τα περιστατικά βανδαλισμού που σημειώθηκαν πρόσφατα στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της πόλης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε φιγούρα χιονάνθρωπου, η οποία είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού. «Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν φθορές και κλοπές στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο που βρίσκεται στην Πλατεία Ευρώπης, καθώς και στα λαμπιόνια του σιντριβανιού, αλλά και σε διάφορα σημεία του χριστουγεννιάτικου διακόσμου».

Ο Δήμος καλεί όλους τους πολίτες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο και να συμβάλουν στην προστασία του εορταστικού στολισμού, ώστε όλοι να μπορέσουμε να απολαύσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα.

Τέλος, ο Δήμος Λάρνακας απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω περιστατικά, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη.