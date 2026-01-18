Συμφωνία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ υπογράφηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της οινοβιομηχανίας ΣΟΔΑΠ, στην περιοχή Στρουμπιού-Πολεμίου, για την εκμίσθωση του τεμαχίου – φιλέτου του οργανισμού στην παραλία της Κάτω Πάφου. Η συμφωνία υπογράφηκε με την εταιρεία Kanika και βάσει των συμφωνηθέντων ο ΣΟΔΑΠ θα εισπράξει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ενοίκια για τον χρόνο εκμίσθωσης του τεμαχίου, σε μια συμφωνία που θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής για την βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Η συμφωνία αφορά στην εκμίσθωση της παραλιακής έκτασης της Κάτω Πάφου για περίοδο 66 χρόνων. Λήφθηκε δε πρόνοια όπως το χρονικό αυτό διάστημα ισχύσει, αν στα 33 χρόνια διαπιστωθεί ότι εκπληρώνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις από πλευράς του ενοικιαστή.

Η συμφωνία προνοεί ότι για τα πρώτα 15 χρόνια της συμφωνίας ο ΣΟΔΑΠ θα έχει ετήσιο ενοίκιο 800.000 ευρώ συν 2,5% αύξηση ετησίως. Από τον 16ο χρόνο και μέχρι την λήξη της σύμβασης το ενοίκιο θα ανέρχεται στο €1,6 εκατομμύριο ετησίως συν 2,5% αύξηση τον χρόνο.

Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας ο ΣΟΔΑΠ θα λάβει υπό μορφή μπόνους ποσό μισού εκταομμυρίου ευρώ από την Kanika.

H συμφωνία εκμίσθωσης προνοεί ότι στο τεμάχιο η εταιρεία θα ανεγείρει ξενοδοχείο πέντε αστέρων τουλάχιστον 285 κλινών έναντι δαπάνης 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σημασία της συμφωνίας προκάλεσε σήμερα μαζικότατη παρουσία μετόχων του ΣΟΔΑΠ με δικαίωμα ψήφου και υπολογίζεται ότι πέραν των 220 ατόμων έλαβαν μέρος στην διαδικασία και την ψηφοφορία έγκρισης της συμφωνίας. Από τους μετόχους μόλις επτά ψήφισαν ενάντια στην εκμίσθωση του χώρου.

Μιλώντας στον «Φ» ο Διευθυντής του ΣΟΔΑΠ, Γιάγκος Τσίβικος, έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και μια οικονομική πραγματικότητα ιδιαίτερα επωφελή για τον Οργανισμό και το μέλλον του.