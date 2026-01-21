Η κατασκευή υπέργειας διάβασης πεζών στη Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου στην Πάφο, μπαίνει πλέον στις ράγες για την υλοποίηση της. Την σημαντική αυτή εξέλιξη για ένα έργο που αποτελεί πολύχρονο αίτημα της Πάφου, επειδή έχει να κάνει πρωτίστως με την οδική ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών που διασχίζουν καθημερινά τον εν λόγω οδικό άξονα, ανακοίνωσε σήμερα ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης.

Σε επίσημη απάντησή που είχε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, δήλωσε στον «Φ» ο κ. Σαββίδης, επιβεβαιώνεται ότι η υπέργεια διάβαση προωθείται ως πολεοδομικό οδικό έργο – Β΄ φάση της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου.

Το κόστος του έργου θα καλυφθεί σε ποσοστό 80% μέσω συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Τοπικής Αρχής (Δήμος Πάφου), ενώ το συνολικό ποσό έχει ήδη ενταχθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026–2027 του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η υπέργεια διάβαση θα έχει πλάτος περίπου τριών μέτρων, ανέφερε, θα είναι πλήρως προσβάσιμη για άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά και ΑμεΑ, με ανελκυστήρα ή ράμπες, ανάλογα με τη μελέτη. Το μήκος της θα υπερβαίνει τα 24,40 μέτρα, όσο και το πλάτος της λεωφόρου, με όποια επιπλέον επέκταση απαιτηθεί.

Το έργο βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της ετοιμασίας των εγγράφων για τον διαγωνισμό προσφορών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, διευκρίνισε ο κ. Σαββίδης. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του συμβολαίου μελέτης και κατασκευής από ιδιώτη θα αναληφθεί επίσης από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο θα ετοιμάσει τους όρους και θα διεξαγάγει τον σχετικό διαγωνισμό.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ουσιαστική δικαίωση των διαχρονικών παρεμβάσεων και της επιμονής μας για την ανάγκη δημιουργίας ασφαλών διαβάσεων σε μια περιοχή με υψηλή μαθητική συγκέντρωση και αυξημένη κυκλοφορία, τόνισε. Η υπέργεια διάβαση στη Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου δεν είναι απλώς ένα ακόμη έργο υποδομής, αλλά μια πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και κυρίως απέναντι στα παιδιά μας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης του έργου και να εργαζόμαστε με συνέπεια, ώστε οι δεσμεύσεις να γίνονται πράξη και η οδική ασφάλεια να πάψει να είναι ζητούμενο, αλλά δεδομένο για όλους τους πολίτες, κατέληξε ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ.