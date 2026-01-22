Η δενδροφύτευση και ο εορτασμός της Γιορτής του Δέντρου στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου ήταν μια εκδήλωση άξια συγχαρητηρίων. Δεν πρέπει όμως να παραμένει απλώς μια τυπική εκδήλωση, αλλά μια υπενθύμιση ζωής για την σημασία του πράσινου και του περιβάλλοντος στη ζωή μας.

Αυτό επισημαίνει το μέλος του Συνδέσμου Γονέων του λυκείου και δημοτική σύμβουλος Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, η οποία με παρέμβαση της κατά την εκδήλωση υπενθύμισε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και δεν έχει επιλυθεί εδώ χρόνια.

Όπως ανέφερε στους εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς που παρίσταντο στον εορτασμό, η σχολική αυλή του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου συνορεύει με αργάκι που παραμένει ακαθάριστο ,έχοντας μετατραπεί σε ωρολογιακή βόμβα. Αρκεί μια σπίθα για να τεθεί σε κίνδυνο το σχολείο, τα παιδιά ,το προσωπικό καθώς και τα γειτνιάζοντα σπίτια, προειδοποίησε.

Η κ. Σαββίδου κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου Πάφου, του ΕΟΑ, της Σχολικής Εφορείας ,του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να προχωρήσουν στην επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, αφού όπως τόνισε μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια επανειλημμένων γραπτών παρεμβάσεων και επιστολών προς τους αρμόδιους φορείς, δεν παρατηρείται ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Όταν εξαντλούνται τα θεσμικά μέσα και το ζήτημα αφορά άμεσα την ασφάλεια παιδιών, εκπαιδευτικών και σχολικού χώρου, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή, κατέληξε. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη και απαιτεί άμεσες, συντονισμένες ενέργειες από όλους τους αρμόδιους.