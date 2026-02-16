Με επιστολές του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ανακοίνωσε ήδη από την περασμένη Παρασκευή, την απόφαση του να παραιτηθεί από την θέση του εκλελεγμένου Δημοτικού Συμβούλου του ΑΚΕΛ στον Δήμο Πάφου και να παραμείνει στην επαγγελματική του ιδιότητα αυτή του εκπαιδευτικού στην Δημοτική Εκπαίδευση ο Κώστας Δίπλαρος.

Στην αποψινή συνεδρία της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η επιστολή του κυρίου Δίπλαρου προς τον Δήμο Πάφου, δια της οποίας ανακοινώνει την απόφαση του, ενώ παρόμοια επιστολή παρέλαβε και η Επαρχος Πάφου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έχουν ενημερωθεί τόσο το Υπουργείο Παιδείας οσο και το Υπουργείο Εσωτερικών, που διερεύνησαν την υπόθεση ασυμβίβαστου που προέκυπτε με την συγκέντρωση στο ίδιο πρόσωπο, της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου και της ιδιότητας του δασκάλου.

Μετά την εξέλιξη αυτή το ΑΚΕΛ θα κληθεί να ορίσει τον επιλαχόντα στις τελευταίες εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα αντικαταστήσει τον Κώστα Δίπλαρο. Ο αμέσως επόμενος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν ο Βάκης Αγαθαγγέλου, συνταξιούχος Νοσηλευτής, στον οποίο θα προταθεί όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί θα προχωρήσει η διαδικασία με τους αμέσως επόμενους επιλαχόντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες εχει ήδη τεθεί το θέμα στον κύριο Αγαθαγγέλου και κατά πάσα πιθανότητα θα αποδεχθεί την θέση του Δημοτικού Συμβούλου στον Δημο Πάφου.