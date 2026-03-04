Διακοπή στη παροχή νερού θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 5 Μαρτίου, στην Αθηένου λόγω εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «από τις 10 το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής 6 του μήνα, θα διακοπεί η παροχή νερού σε όλα τα υποστατικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Αθηένου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αθηένου».

Σημειώνεται ότι «η υδροδότηση της Βιομηχανικής Περιοχής Αθηένου δεν θα επηρεαστεί».

Οι καταναλωτές «καλούνται να διαχειριστούν με φειδώ τη χρήση νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους».

Ο ΕΟΑΛ εκφράζει «λύπη για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του».