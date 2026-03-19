Ενόψει της διεξαγωγής του ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού το προσεχές Σαββατοκύριακο, ανακοινώνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι κλειστοί δρόμοι και οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης για τη διευκόλυνση του κοινού και των δρομέων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για το Σάββατο 21 Μαρτίου, από τις 08:00 μέχρι τις 11:00:

Θα κλείσουν οι δύο λωρίδες της Χριστοδούλου Χατζηπαύλου από το ύψος της οδού Ανεξαρτησίας μέχρι τα φώτα τροχαίας πλησίον του ξενοδοχείο Crowne Plaza στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Για τη Κυριακή 22 Μαρτίου, θα παραμείνουν κλειστές προς την τροχαία κίνηση οι δύο λωρίδες των πιο κάτω δρόμων:

Για το δυτικό τμήμα Μαραθωνίου από τις 06.00 μέχρι τις 11.00:

Από την Σπύρου Αραούζου στο ύψος οδού Ανεξαρτησίας και με δυτική κατεύθυνση, οι δρόμοι: Σπύρου Αραούζου, Κιοπρουλουζατέ, Τζελάλ Μπαγιάρ, Φρανγκλίνου Ρούσβελτ μέχρι φώτα τροχαίας Λιμανιού, Ομονοίας (νότια της Φραγκλίνου Ρούσβελτ) μέχρι το κυκλικό κόμβο νέου Λιμανιού, U549 (παράλληλος δρόμος νέου Λιμανιού μέχρι το κυκλικό κόμβο Lady’s mile), Κάθετος λιμανιού (βόρεια) μέχρι το κυκλικό κόμβο Ζακακίου, Ε602 – δρόμος Ασώματου μέχρι το ύψος της οδού Ηλιοβασιλέματος, και η οδός Αγίας Θέκλης.

Για το ανατολικό τμήμα του Μαραθωνίου από τις 06.00 μέχρι τις 13.15:

Από την Χριστοδούλου Χατζηπαύλου (Ξενοδοχείο ΝΥΧ) και με ανατολική κατεύθυνση οι δρόμοι: 28ης Οκτωβρίου, Προμαχώνος Ελευθερίας, Γεωργίου Α’, Αμαθούντος, Β1 μέχρι φώτα τροχαίας πλησίον ξενοδοχείου «Grand Resort».

Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας και των εθελοντών της διοργάνωσης και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης

Για τους δρομείς και όσους θα παρακολουθήσουν από κοντά τον ΧΜ Μαραθώνιο Λεμεσού, θα υπάρχουν οι ακόλουθοι διαθέσιμοι χώροι για στάθμευση:

• Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31

• ΓΣΟ PARKING

• Αγίου Ανδρέου 288c

• Βασιλείου Μακεδόνος

• Ανδρέα Θεμιστοκλέους

• Σωτήρη Μιχαηλίδη

• Αριστόδημου Πηλαβάκη

• Αγίας Θέκλης 19

• Οδός Μαρίνας Λεμεσού

• Αγκύρας

• Ελλάδος 7

• Ελλήνων 3

• Κιτίου Κυπριανού

Σημειώνεται ότι οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου στην Επίχωση θα είναι κλειστοί ως ακολούθως:

Ο χώρος στάθμευσης Σπύρου Αραούζου (Παλιό Λιμάνι) θα παραμείνει κλειστός από τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/03 μέχρι τις 09:00 τη Δευτέρα 23/03.

Ο χώρος στάθμευσης Σπύρου Αραούζου (Μόλος 1) θα παραμείνει κλειστός από τα ξημερώματα του Σαββάτου 21/03 μέχρι τις 18:00 την Κυριακή 22/03.

Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης 2,3,4 του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου στην Επίχωση θα είναι κλειστοί, το Σάββατο 21/03 από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 και την Κυριακή 22/03 από τις 06:00 μέχρι τις 13:30.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Εγγραφών του ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Το ωράριο του κέντρου εγγραφών έχει ως εξής:

Πέμπτη 19 Μαρτίου: 11:00 – 19:00

Παρασκευή 20 Μαρτίου: 09:00 – 18:00

Σάββατο 21 Μαρτίου: 09:00 – 18:00

Για περισσότερες πληροφορίες: www.limassolmarathon.com