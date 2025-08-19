Ο Εβάν Γεωργουλάκης, φυσιογνωμιστής, μίλησε στην εκπομπή «Morning Point» του Mega News για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Τραμπ είχε πιο θετική στάση προς τον Ζελένσκι, σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση τους. Συνήθως ο Τραμπ σε όλες τις συναντήσεις θέλει να δείχνει την υπεροχή του πολύ πιο έντονα. Αυτή τη φορά ήταν πιο συγκαταβατικός. Βέβαια, έκανε το “pading” στην πλάτη, αυτό το πατρικό, που τον καθοδηγούσε και τον πατρονάριζε, όταν μπήκαν προς τα μέσα. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πιο ήρεμος και πιο συγκαταβατικός», είπε.

Πρόσθεσε ότι «ο Ζελένσκι δεν μπορούσε να αντιδράσει και ιδιαίτερα. Είναι και η προσωπικότητα του και είναι και οι συνθήκες της συνάντησης τέτοιες. Ήταν λίγο πιο μαζεμένος, αλλά και αυτός όποτε του δόθηκε η ευκαιρία, εκφράστηκε λίγο πιο άνετα…».