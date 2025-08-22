Παρά τις συνεχιζόμενες διαφωνίες ανάμεσα στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας για τις «εγγυήσεις ασφαλείας», το Κίεβο επιλέγει να απαντήσει με δικά του μέσα απέναντι στη Ρωσία. Το πιο πρόσφατο όπλο είναι ένας νέος πύραυλος κρουζ, σχεδιασμένος να πλήξει στόχους σε όλη την ευρωπαϊκή Ρωσία, φέροντας πολεμική κεφαλή άνω του ενός τόνου.

Πρόκειται για τον Flamingo FP-5, προϊόν της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας Fire Point, η οποία αναπτύσσει με ταχύ ρυθμό επιθετικά drones και πλέον και πυραυλικά συστήματα, σύμφωνα με το Politico.

«Δεν θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Flamingo είναι ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Ιρίνα Τερέκι, Διευθύνουσα Σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της Fire Point.

Η ίδια πρόσθεσε: «Το σκεφτήκαμε αρκετά γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε από μια ιδέα στις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές του στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω για την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πιο γρήγορος από όλους τους άλλους πυραύλους που έχουμε αυτή τη στιγμή». Όπως τόνισε, «είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

Γυναικεία παρουσία και το ροζ χρώμα

Η επιλογή του ονόματος και το αρχικό χρώμα του πυραύλου – με έντονο ροζ στην κορυφή όπου βρίσκεται η κεφαλή – ξεκίνησε ως εσωτερικό αστείο για τη συμβολή των γυναικών σε έναν χώρο που κυριαρχείται από άνδρες.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», σημείωσε η Τερέκι.

Ο νέος πύραυλος, με τη δυνατότητα που διαφημίζεται, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πονοκέφαλο για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», τόνισε η Τερέκι. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Οι αντιδράσεις της Μόσχας

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS έσπευσε να μειώσει τη σημασία του Flamingo, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε βρετανικά σχέδια και αμφισβητώντας τις ουκρανικές δυνατότητες. Η Τερέκι απάντησε: «Παρακολουθήσαμε τη ρωσική αντίδραση στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη είναι μια αποστολή, τόσο περισσότεροι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν όλη τη δημοσιότητα γύρω από αυτήν».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μαζική παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει, με 211 μονάδες να έχουν κατασκευαστεί μέσα στον μήνα. «Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες έως ότου, όπως είπε, «η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του, τόνισε: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει μια φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά». Και πρόσθεσε: «Έρχονται ενδιαφέρουσες στιγμές!!!».

Στρατηγικό βάρος

Η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει επιθέσεις με σμήνη drones και πυραύλους, δυσκολεύοντας τη ρωσική άμυνα. Σε αντίθεση με τα μικρά φορτία των drones, ένας πύραυλος όπως το Flamingo μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε υποδομές. Ενδεικτικό είναι ότι ένας Neptune με κεφαλή 150 κιλών προκάλεσε πυρκαγιά τριών ημερών σε διυλιστήριο στο Τουάπσε τον Ιούνιο· το Flamingo υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η επιτυχία του Flamingo είναι σημαντική. Φυσικά, εξακολουθούμε να διερευνούμε τις μέγιστες δυνατότητες», ανέφερε η Τερέκι, σημειώνοντας πως τα drones της εταιρείας «ευθύνονται εν μέρει για το κλείσιμο των αεροδρομίων και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στη Ρωσία».

Ο ερευνητής Φάμπιαν Χόφμαν από το Πανεπιστήμιο του Όσλο χαρακτήρισε το νέο όπλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας», εκτιμώντας ότι αν το Κίεβο αναπτύξει χιλιάδες τέτοιους πυραύλους «θα μπορούσε να πλήξει πάνω από το 25% του οικονομικού προϊόντος της Ρωσίας σε μία ή δύο ημέρες».

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τη ρωσική πλευρά να πλήττει καθημερινά ουκρανικές πόλεις, η Τερέκι ξεκαθαρίζει: «Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα. Θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία να φλέγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας. Ιδρύσαμε την εταιρεία μας ως απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».

Ο στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι να δημιουργηθούν αποτρεπτικές συνθήκες ώστε «η Ρωσία να μην μπορέσει να μας επιτεθεί σε ένα, δύο ή τρία χρόνια». Για την Τερέκι, η απάντηση βρίσκεται στο να εξοπλιστεί η χώρα με δικά της όπλα, που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά στο μέτωπο.

