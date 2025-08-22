Δύο από τις πιο ιστορικές αντιπάλους στον χώρο της παγκόσμιας αυτοκίνησης, BMW και Mercedes-Benz, φαίνεται πως ετοιμάζονται να ενώσουν δυνάμεις. Η αργή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, αλλά και η ανάγκη παράτασης ζωής των θερμικών μοντέλων, οδηγούν τους δύο γερμανικούς κολοσσούς σε κοινό δρόμο.

Σύμφωνα με το Manager Magazin, η BMW αναμένεται να προσφέρει στη Mercedes τους νέας γενιάς τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες της – και πιθανώς κιβώτια ταχυτήτων ή υβριδικά συστήματα – τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα όπως οι CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC και η νέα «baby G-Class».

Όπως μεταδίδει το Autocar, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι επίσημες ανακοινώσεις θεωρείται πιθανό να γίνουν πριν το τέλος του 2025. Εκπρόσωπος της BMW μάλιστα χαρακτήρισε τη συμφωνία «στρατηγικό βήμα για τη μείωση του κόστους εξέλιξης».

Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στη Mercedes να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές Euro 7 και να συνεχίσει την παραγωγή θερμικών μοντέλων, ενώ παράλληλα θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη εξακύλινδρων και οκτακύλινδρων κινητήρων για τα premium και μεγάλα της οχήματα.

Σήμερα η Mercedes χρησιμοποιεί τον τετρακύλινδρο M252 turbo 1.5 λίτρων, ο οποίος εξελίσσεται στη Γερμανία αλλά παράγεται στην Κίνα μέσω κοινοπραξίας Geely–Renault. Αν και συνεργάζεται με ήπια υβριδικά συστήματα, δεν είναι κατάλληλος για plug-in hybrid ή range-extender τεχνολογίες – ένα κενό που οι κινητήρες της BMW μπορούν να καλύψουν.

Ήδη φημολογείται πως ο δίλιτρος turbo B48 της BMW, που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Steyr στην Αυστρία, θα χρησιμοποιηθεί από τη Mercedes, δίνοντάς της μεγαλύτερη ευελιξία στις τεχνολογίες κίνησης των μικρότερων μοντέλων της.

Αν τελικά ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο κορυφαίες μάρκες συνεργάζονται σε επίπεδο κινητήρων – ένα ιστορικό βήμα που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συνεργασία να επεκταθεί και στην παραγωγή κινητήρων στις ΗΠΑ, ώστε να μειωθούν δασμοί και να μοιραστούν κόστη σε μία από τις σημαντικότερες αγορές και για τις δύο εταιρείες.

protothema.gr