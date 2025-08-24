Μόνο με «δεμένα τα χέρια» δεν βρίσκεται το Κίεβο, το οποίο το τελευταίο διάστημα δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα, με τη Μόσχα να προελαύνει στα ανατολικά της Ουκρανίας. Μπορεί να συνεχίζονται οι διεργασίες με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους ηγέτες για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, με φόντο μια διμερή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, όμως οι επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται.

Το Κίεβο αντεπιτίθεται στην πρώτη γραμμή έχοντας στοχεύσει σε υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων εντός της Ρωσίας χρησιμοποιώντας drones μεγάλης εμβέλειας. Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου (23/8) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέρριψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.

Πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia. Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης είπαν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Εκτόξευση της τιμής της βενζίνης

Όπως σημειώνει το CNNi, η δραματική αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχει εκτοξεύσει τις τιμές της βενζίνης στη Ρωσία σε ιστορικά υψηλά, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης για να αντιμετωπίσει την κρίση.

Η Ουκρανία επικεντρώνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια, αντλιοστάσια και τρένα καυσίμων σε μια προσπάθεια να βλάψει τη ρωσική πολεμική μηχανή – αλλά και να διαταράξει την καθημερινή ζωή στη Ρωσία. Το καλοκαίρι η ζήτηση καυσίμων ταλαιπώρησε ιδιαίτερα τους επαγγελματίες οδηγούς και τους αγρότες στη Ρωσία. Και αυτό γιατί ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει τουλάχιστον δέκα βασικές ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μόνο αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με καταμέτρηση του CNNi.

Μάλιστα, αυτή η στρατηγική δείχνει να πετυχαίνει. Τα διυλιστήρια που επλήγησαν αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 44 εκατομμύρια τόνους προϊόντων ετησίως – περισσότερο από το 10% της δυναμικότητας της Ρωσίας – σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Μεταξύ των στόχων – το γιγαντιαίο διυλιστήριο Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το μεγαλύτερο στη νότια Ρωσία. Το CNNi εντόπισε σύννεφα καπνού που υψώνονταν από το εργοστάσιο, το οποίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε τις ζημιές στο εργοστάσιο, το οποίο δέχθηκε νέα επίθεση στις 19 Αυγούστου.

Ένα μεγάλο διυλιστήριο στο Σαράτοφ, επίσης στη νότια Ρωσία, δέχθηκε επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Και οι πυρκαγιές συνέχισαν να καίνε το Σάββατο σε ένα άλλο διυλιστήριο – στην περιοχή του Ροστόφ – περισσότερο από δύο ημέρες αφότου χτυπήθηκε, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητή των Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας.

Ελλείψεις καυσίμων αναφέρονται σε αρκετές ρωσικές περιοχές, αλλά και στην προσαρτημένη Κριμαία. Ο κυβερνήτης της, Σεργκέι Ακσιόνοφ, που διορίστηκε από τη Ρωσία, απέδωσε τις ελλείψεις βενζίνης σε «προβλήματα ανεφοδιασμού» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση «λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την αγορά των απαραίτητων όγκων καυσίμων και τη σταθεροποίηση των τιμών».

Δυσοίωνες οι προβλέψεις και για τον Σεπτέμβριο

Ένας ακτιβιστής μιας φιλοουκρανικής ομάδας στην Κριμαία, -Yellow Ribbon, – δήλωσε στο Telegram ότι «η πιο δημοφιλής ποιότητα βενζίνης είχε εξαφανιστεί από την αγορά, αποτέλεσμα της ”καλής δουλειάς” που κάνουν τα drones στη ρωσική οικονομία» και σημείωσε πως «δεν μπορώ να δηλώσω λυπημένος από αυτή την είδηση».

Παρά τις κρατικές επιδοτήσεις, οι Ρώσοι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα στα πρατήρια.

Οι τιμές χονδρικής της βενζίνης στο χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 10% μόνο αυτόν τον μήνα και κατά περίπου 50% από την αρχή του έτους. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης μετακυλίεται στους καταναλωτές, με την ρωσική Άπω Ανατολή να επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι δεν θα υπάρξει καμία ανακούφιση για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμη, παρόλο που η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση στην εξαγωγή βενζίνης στα τέλη Ιουλίου – η οποία με τη σειρά της συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών αργού πετρελαίου.

«Δυστυχώς, η πρόβλεψή μας είναι δυσμενής προς το παρόν -πιθανότατα θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα για να μειωθούν οι τιμές», δήλωσε στη ρωσική εφημερίδα Kommersant, ο Σεργκέι Φρολόφ, διευθύνων σύμβουλος της NEFT Research. Η Kommersant ανέφερε ότι η αύξηση των τιμών αυτόν τον μήνα «οφείλεται σε ατυχήματα σε διυλιστήρια πετρελαίου». Ο στρατός επηρεάζεται λιγότερο επειδή η ζήτησή του αφορά κυρίως ντίζελ, οι προμήθειες του οποίου επηρεάζονται λιγότερο.

Ζημιές ύψους 74 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο ουκρανικός στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναπτύξει πόλεμο μεγάλης εμβέλειας χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και δολιοφθορά, σε μία παράλληλη σύγκρουση, εντελώς διαφορετική από εκείνη που εκτυλίσσεται στο έδαφος.

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίστηκε αυτόν τον μήνα ότι οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας φέτος έχουν προκαλέσει ζημιές ύψους 74 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σχεδόν το 40% των επιθέσεων να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων εντός της Ρωσίας.

Αν και δεν είναι εύκολο να επαληθευτούν αυτοί οι ισχυρισμοί, υπάρχουν πολλά οπτικά στοιχεία για τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε διυλιστήρια, δεξαμενές αποθήκευσης και αντλιοστάσια τους τελευταίους μήνες. Η επισκευή τέτοιων υποδομών περιπλέκεται από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι ρωσικές εταιρείες αγόραζαν επειγόντως πετρέλαιο από τη Λευκορωσία για να αντιμετωπίσουν τις εγχώριες ελλείψεις. Η κρατική εταιρεία διύλισης στη Λευκορωσία, Belneftekhim, αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα «το ενδιαφέρον για τα λευκορωσικά πετρελαϊκά προϊόντα στη ρωσική αγορά έχει αυξηθεί κατακόρυφα».

Η Ουκρανία προσπαθεί επίσης να εμποδίσει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Την περασμένη εβδομάδα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν τον αγωγό Ντρούζμπα που προμηθεύει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία – δύο χώρες της ΕΕ των οποίων οι κυβερνήσεις διατηρούν καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

Το Κίεβο ενισχύεται με 200 «Flamingos» το μήνα

Αλλά για την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό πίεση στην πρώτη γραμμή του πολέμου, οι επιθέσεις στη ζωτικής σημασίας ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η αφήγηση της Μόσχας ότι η νίκη της είναι τελικά αναπόφευκτη.

Η Ουκρανία προσπαθεί να εμπλουτίσει το οπλοστάσιό της με όπλα μεγάλου βεληνεκούς και την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε ένας εγχώριας παραγωγής πύραυλος κρουζ που ονομάζεται «Flamingo». Μάλιστα, η κατασκευάστρια εταιρεία στοχεύει να παράγει πάνω από 200 μέσα σε ένα μήνα. Κάθε πύραυλος (με κεφαλή των 1.150 κιλών), που πετυχαίνει τον στόχο του θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από άλλα ουκρανικά όπλα.

Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι τα χιλιάδες ρωσικά πρατήρια καυσίμων θα στερέψουν, αλλά πιστεύουν ότι η αναστάτωση θα επιδεινώσει τον ήδη υψηλό πληθωρισμό και πιθανότατα θα σημάνει παράταση της απαγόρευσης εξαγωγών βενζίνης μέχρι το φθινόπωρο, καθώς το Κρεμλίνο προσπαθεί να μειώσει τις τιμές και να διασφαλίσει την προσφορά.

cnn.gr