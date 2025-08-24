Επίδειξη πυραυλικής και ναυτικής ισχύος έκανε την εβδομάδα που πέρασε το Ιράν, σε μια περίοδο διπλωματικών εντάσεων με δυτικές χώρες. Το Ιράν υπογραμμίζει τόσο την ετοιμότητά του για σύγκρουση, όσο και την άρνησή του να υποχωρήσει μπροστά στις απαιτήσεις του Ισραήλ και των Δυτικών.

Την Παρασκευή, το ιρανικό ναυτικό ολοκλήρωσε τη διήμερη άσκηση «Sustainable Power 1404» στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό και τη Θάλασσα του Ομάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η άσκηση περιλάμβανε νέα γενιά εγχώριας παραγωγής πυραύλων cruise. Δοκιμάστηκαν επίσης κατευθυνόμενα βλήματα ακριβείας, ενεργοποιήθηκαν υποβρύχια, drones και παράκτιες πυροβολαρχίες, ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου προσομοίωσαν σύγκρουση με τεχνολογικά ανώτερο αντίπαλο, όπως είναι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Κορυφαία στιγμή της άσκησης ήταν η εκτόξευση τριών τύπων αντιπλοϊκών πυραύλων cruise -του μέσου βεληνεκούς Qader, του μεγάλου βεληνεκούς Qadir και του μικρού βεληνεκούς Nasir- από το πλοίο εκτόξευσης «Ganaveh» και το αντιτορπιλικό «Sabalan». Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, όλοι έπληξαν με επιτυχία τους στόχους τους.

Ο Qader, που παρουσιάστηκε το 2011, έχει εμβέλεια 300 χιλιομέτρων, διαθέτει χαρακτηριστικά αποφυγής ραντάρ και προορίζεται για στόχευση τόσο πολεμικών πλοίων όσο και παράκτιων εγκαταστάσεων. Ο Qadir προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια με υψηλή ακρίβεια, ενώ ο Nasir δίνει μια ταχεία επιλογή μικρής απόστασης. Οι Ιρανοί διοικητές θεωρούν ότι σε συνδυασμό αποτελούν μια πολυεπίπεδη δύναμη ικανή να αντιμετωπίσει υπέρτερες ναυτικές δυνάμεις, όπως ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της άσκησης, υποναύαρχος Αμπάς Χασανί, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι στόχος ήταν η βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του συντονισμού μεταξύ μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων και αεροπορίας του ναυτικού.

Παράλληλα με τη ναυτική επίδειξη, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική πυραυλική άσκηση, κλείνοντας προσωρινά τον εναέριο χώρο στα δυτικά της χώρας. Η άσκηση παρουσιάστηκε ως δοκιμή ετοιμότητας έναντι αιφνιδιαστικών επιθέσεων.

Με αφορμή την «Ημέρα Αμυντικής Τεχνολογίας», ανώτατοι διοικητές εξέδωσαν σκληρές προειδοποιήσεις. Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Μοχαμάντ Πακπούρ, δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός θα προκαλέσει απάντηση που θα προκαλέσει μετάνοια». Το Υπουργείο Άμυνας δεσμεύτηκε να δώσει «σκληρό χαστούκι» σε κάθε «τυχοδιωκτισμό», ενώ ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Αμπντοραχίμ Μουσαβί, υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού του πυραυλικού και αμυντικού οπλοστασίου.

Στρατιωτική αποτροπή και διπλωματική εμπλοκή

Στο διπλωματικό μέτωπο, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του από Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, καθώς και με τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της ενεργοποίησης του μηχανισμού «snapback» του ΟΗΕ.

Το ΥΠΕΞ της Τεχεράνης, προειδοποίησε για «συνέπειες» εάν οι Ευρωπαίοι προχωρήσουν, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα αναζητήσει στήριξη από τη Ρωσία και την Κίνα. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε επίπεδο υφυπουργών, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από την ευρωπαϊκή προθεσμία για λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με το Al Monitor, η διπλή στρατηγική της Τεχεράνης είναι σαφής: στρατιωτική κλιμάκωση για αποτροπή και διπλωματική εμπλοκή υπό τους δικούς της όρους. Το μήνυμα προς Δύση και συμμάχους είναι ότι η πίεση οδηγεί μόνο σε αντίσταση, όχι σε συμμόρφωση.

Με την προθεσμία να πλησιάζει και χωρίς σημάδια ευελιξίας, το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με την προοπτική βαθύτερης απομόνωσης, οικονομικής επιδείνωσης και ενδεχόμενης νέας σύγκρουσης με το Ισραήλ, το οποίο στηρίζεται στρατιωτικά από τις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε ο Αραγκτσί στο IRNA: «Μερικές φορές η διπλωματία είναι πιο κοστοβόρα από τον πόλεμο. Προτιμούμε τον πόλεμο από μια διαπραγμάτευση που καταλήγει σε παράδοση».

in.gr