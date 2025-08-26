Το συνταξιοδοτικό ταμείο της Mercedes-Benz πούλησε το μερίδιό του στη Nissan για 279,64 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση του θέματος.

Οι μετοχές της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας διατήρησαν τις απώλειές τους, περίπου 6%, μετά την ανακοίνωση της Mercedes στις 25 Αυγούστου ότι θα πουλήσει το μερίδιό της που ανέρχεται στο 3,8%, αναφέρει το Reuters.

Η πτώση της μετοχής της Nissan μετά την είδηση υπογραμμίζει τον σκεπτικισμό των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές ανάκαμψης της εταιρείας, καθώς και η ιαπωνική μάρκα αντιμετωπίζει δασμούς και πτώση των πωλήσεων στις βασικές της αγορές, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε ζημίες 460,33 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η Nissan αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη και η Mercedes δήλωσε ότι δεν έχει κανένα άμεσο σχόλιο πέρα από την προηγούμενη δήλωσή της.

Η Nissan ξεκινά συνομιλίες με το συνδικάτο για περικοπές θέσεων εργασίας στο ευρωπαϊκό γραφείο της. Η Nissan ελπίζει ότι τα νέα μοντέλα της, όπως η νέα γενιά του Micra, θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες.

Η Nissan διαπραγματεύεται με το συνδικάτο που εκπροσωπεί το προσωπικό στο ευρωπαϊκό περιφερειακό της γραφείο, σχετικά με αλλαγές που θα περιλαμβάνουν απώλειες θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας και εσωτερικά emails, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η προβληματική ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει ξεκινήσει μια σημαντική αναδιάρθρωση, επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του προσωπικού της Nissan Automotive Europe, του περιφερειακού της γραφείου στο Montigny-le-Bretonneux της Γαλλίας, το οποίο απασχολεί περίπου 560 υπαλλήλους.

Το γραφείο, το οποίο επιβλέπει επίσης τις δραστηριότητες της Nissan για την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Ωκεανία, πρόκειται να υποστεί σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το ζήτημα και αρνήθηκε να κατονομαστεί, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η διοίκηση και το συνδικάτο συμφώνησαν να συζητήσουν τις εθελοντικές απολύσεις πριν από οποιεσδήποτε αναγκαστικές απολύσεις, σύμφωνα με το έγγραφο, αναφέρει το Reuters. Οι συνομιλίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 20 Οκτωβρίου, με όλες τις λεπτομέρειες να κοινοποιούνται στο προσωπικό τον Νοέμβριο.

Μειώθηκαν οι πωλήσεις στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο

Η αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί σχεδόν 19.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Ωκεανία, με σχεδόν το 60% να εδρεύει στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση για την ποικιλομορφία που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Οι ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων της Nissan μειώθηκαν κατά 5,2% στις 167.301 το πρώτο εξάμηνο στις χώρες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 2,5%, σύμφωνα με την ένωση του κλάδου ACEA.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ελπίζει ότι λανσαρίσματα όπως ένα νέο μικρό αυτοκίνητο Micra, το ηλεκτρικό compact crossover Leaf, το νέο μικρό SUV Juke και ένα μίνι αυτοκίνητο βασισμένο στο Renault Twingo θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες.

