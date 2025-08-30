Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, όταν διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο περιφερειακού συμβουλίου, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι. Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

POLRES METRO JAKARTA TIMUR

Kejadian pagi ini 30-8-2025

Kerusakan dampak aksi masa pic.twitter.com/DRLP0mD2dG August 30, 2025

"Protests erupted in Indonesia after a rideshare driver was killed by a police vehicle. In Makassar, three died and five were injured when a parliament building was set on fire, while tear gas was used in Jakarta and Surabaya. The unrest followed the death of 21-year-old Affan. pic.twitter.com/sdJzsAtEBi — Abdul Moiz (@AbdulMoiz_27) August 30, 2025

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

