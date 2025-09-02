Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης σταδίου, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες μέλη του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουτσιστάν (BNP) για πολιτική εκδήλωση. Τοπικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του ανάμεσα στο πλήθος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί λόγω της σοβαρότητας ορισμένων τραυματισμών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη και τυχόν συνεργών του.

Η επίθεση εντάσσεται στο συνεχές κύμα βίας που πλήττει την επαρχία του Μπαλουτσιστάν, όπου δρουν τόσο αυτονομιστικές οργανώσεις όσο και ισλαμιστικές εξτρεμιστικές ομάδες.

