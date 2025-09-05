Αποκαλύψεις για μυστική αποστολή των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα το 2019 φέρνει στο φως απόρρητη έκθεση, σύμφωνα με την οποία άμαχοι σκοτώθηκαν από ομάδα των Navy Seals κατά την προσπάθεια τοποθέτησης συσκευής παρακολούθησης.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενος δημοσίευμα των New York Times, όπου μίλησαν ανώνυμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων νυν και πρώην στρατιωτικών αξιωματούχων με γνώση των ακόμη απόρρητων λεπτομερειών. Μάλιστα, αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, καθώς συμμετείχε σε ιστορικές συνομιλίες με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν.

Το σχέδιο είχε ως στόχο να καλύψει ένα «τυφλό σημείο» στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να υποκλέψουν τις επικοινωνίες του Βορειοκορεάτη ηγέτη, δίνοντας ενδεχομένως στον Τραμπ πλεονέκτημα ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών το 2019.

Η μοιραία συνάντηση των Navy Seal με αμάχους – Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων

Όμως το σχέδιο κατέρρευσε όταν η ομάδα των Navy Seals συνάντησε Βορειοκορεάτες πολίτες που φαίνονταν να ψαρεύουν οστρακοειδή, σύμφωνα με τους Times.

Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους όσους βρίσκονταν στο μικρό αλιευτικό σκάφος, αναφέρει το ρεπορτάζ, χωρίς να προσδιορίζει τον αριθμό των θυμάτων.

Η ανησυχία του Λευκού Οίκου και η ανασκόπηση του Πενταγώνου

Ούτε η αμερικανική ούτε η βορειοκορεατική κυβέρνηση έχουν δημοσιοποιήσει την αποτυχημένη επιχείρηση. Πριν εγκριθεί το σχέδιο, ο Λευκός Οίκος είχε ανησυχήσει ότι ακόμη και μια μικρής κλίμακας στρατιωτική ενέργεια κατά της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφικά αντίποινα».

Μια απόρρητη ανασκόπηση του Πενταγώνου κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι οι δολοφονίες ήταν δικαιολογημένες σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, ανέφερε η έκθεση.

Το 2019, οι Seals στάλθηκαν σε βορειοκορεατικά ύδατα με ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σε δύο μίνι-υποβρύχια στα παγωμένα νερά για να φτάσουν στην ακτή.

Μια ομάδα οκτώ Seals υποτίθεται ότι θα περνούσε κρυφά από τις βορειοκορεατικές συνοριακές δυνάμεις, θα τοποθετούσε τη συσκευή και στη συνέχεια θα διέφευγε απαρατήρητη.

Ωστόσο, η επιχείρηση διακόπηκε από την επίθεση στους πολίτες και οι Seals έφυγαν χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή.

Η εφημερίδα αποκάλυψε επίσης ότι το σχέδιο βασίστηκε σε μια παρόμοια επιχείρηση του 2005 που είχε εγκριθεί από τον Τζορτζ Μπους.

Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με την έκθεση.

