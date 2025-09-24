Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ, όταν ένα τεράστιο τείχος νερού εισέβαλε στο λόμπι του ξενοδοχείου Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες.

Στο βίντεο, άνθρωποι ακούγονται να ουρλιάζουν και να κρατιούνται απεγνωσμένα από έπιπλα για να μην παρασυρθούν, ενώ άλλοι πέφτουν στο πάτωμα καθώς το ισχυρό ρεύμα καταστρέφει ολοσχερώς τον χώρο.

September 24, 2025

Ο υπερτυφώνας «Ραγκάσα», αποκαλούμενος και «βασιλιάς των καταιγίδων», συνεχίζει να πλήττει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν. Ήδη στην Ταϊβάν ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 15, με 124 αγνοούμενους, καθώς η υπερχείλιση φράγματος προκάλεσε ορμητικές πλημμύρες στην κομητεία Χουάλιεν.

Στην Κίνα, σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Αρχές σε δεκάδες πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα μεταφοράς, ενώ η καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει απόψε τις πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ.

Στο Χονγκ Κονγκ, κύματα ψηλότερα από κολώνες φωτισμού χτυπούν τις προκυμαίες, προκαλώντας πλημμύρες και σοβαρές ζημιές. Περισσότεροι από 60 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο «Ραγκάσα» είχε προηγουμένως σαρώσει τις Φιλιππίνες, όπου καταγράφηκαν 10 θάνατοι, και συνεχίζει την πορεία του προς τις νότιες ακτές της Κίνας με ανέμους που φτάνουν τα 220 χλμ./ώρα.

