Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών στη χρήση αμερικανικών όπλων μακράς εμβέλειας από την Ουκρανία για επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη, όπως ανέφεραν ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ και αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μακράς εμβέλειας και την έγκριση να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα για να χτυπήσει στόχους σε ρωσικό έδαφος.

Ο Τραμπ δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αλλά και δεν δεσμεύτηκε να άρει την απαγόρευση των ΗΠΑ για τέτοιου είδους επιθέσεις, η οποία είναι σε ισχύ (όταν πρόκειται για αμερικανικά όπλα) από την αρχή του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα το Axios είχε αναφέρει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, μέχρι και τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το εξετάσουμε».

Την Τετάρτη ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Axios ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες — ίσως χωρίς καν να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.

Αν και ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στο οπλικό σύστημα, είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι το διαθέτει η Ουκρανία, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά.

Σύντομα Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή με γνώση της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το Tomahawk — έναν πύραυλο μακράς εμβέλειας και μεγάλης ακρίβειας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ζητά τους Tomahawk από τις ΗΠΑ, είναι όμως το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ εκ μέρους της Ουκρανία.

Αν και η Ουκρανία μπορεί να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drone, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι υψηλού ενδιαφέροντος διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας που είναι δύσκολο να παραβιαστούν με drone.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.500 χιλιόμετρα έναντι περίπου 250 χιλιομέτρων για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα ATACMS.

