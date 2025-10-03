Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, έπειτα από αναφορές για εμφάνιση drones στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης έκλεισαν προσωρινά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «ο λόγος δεν ήταν ακόμη σαφής».

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από αναφορά πιλότου αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για Λονδίνο, πτήση η οποία τελικά ακυρώθηκε. Ο ίδιος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι στην περιοχή έχουν απογειωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.

