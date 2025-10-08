Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Μαδρίτης, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ισπανικής πρωτεύουσας, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα, δύο πτώματα εντοπίστηκαν στα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη δύο αγνοουμένων.

Un edificio en rehabilitación en la calle Hileras, corazón de Madrid, se desplomó. Hay tres heridos, cuatro desaparecidos y dos cuerpos ya rescatados. Hasta ahora no se conocen las causas del desplome, pero las autoridades ya investigan. #WMásNoticias #Madrid #Derrumbe #Ópera pic.twitter.com/D5VgQK54zH October 8, 2025

«Το πτώμα του ενός από τους τέσσερις αγνοούμενους ανασύρθηκε, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κτήριο και καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάσυρσή του. Δύο άτομα εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα), περίπου δέκα ώρες μετά την κατάρρευση.

Όπως ανέφερε, το πρώτο θύμα που ανασύρθηκε ήταν άνδρας, ενώ για το δεύτερο δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα ως προς την ταυτότητα. Ισπανικά μέσα μετέδωσαν πως μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται μία αρχιτέκτονας και τρεις εργάτες.

#7Oct | Localizaron un tercer cadáver entre los escombros del edificio que se derrumbó la tarde de este martes cerca de la plaza de Ópera, en Madrid, España.



El colapso ocurrió en una edificación en obras ubicada en la calle de las Hileras, a pocos metros del Teatro Real. Antes… pic.twitter.com/QshR1Ak9Yc — El Diario (@eldiario) October 8, 2025

«Γνωρίζουμε ότι εντοπίστηκε πτώμα στο εσωτερικό του ακινήτου και οι πυροσβέστες εργάζονται για να το ανασύρουν», πρόσθεσε ο Αλμέιδα, σημειώνοντας πως στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Οι διασώστες επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή, απομακρύνοντας τα συντρίμμια με τα χέρια, ενώ επί τόπου χρησιμοποιείται και γερανός που βρισκόταν ήδη στο σημείο για τις εργασίες ανακαίνισης. Το κτήριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 October 7, 2025

Αναφορικά με τα αίτια της καταστροφής, ο δήμαρχος δήλωσε ότι παραμένουν άγνωστα και πως διεξάγεται αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), κοντά στην Πλάθα Μαγιόρ, προκαλώντας περίπου δέκα τραυματισμούς, εκτός από τους δύο θανάτους και τις δύο εξαφανίσεις.

