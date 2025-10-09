Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, εξήρε τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη σύναψη της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δηλώνοντας ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι του αξίζει γι’ αυτό το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», έγραψε ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «μια ευκαιρία για να αποκαταστήσουμε, να επουλώσουμε και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες ελπίδας για την περιοχή μας».

Η δήλωσή του ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων, έπειτα από μήνες πολεμικών συγκρούσεων στη Γάζα.

Κατά την πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι έχει ήδη συμβάλει στον τερματισμό αρκετών πολέμων από τότε που ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα στις αρχές του 2025 και δήλωσε ότι «θα πρέπει να αναγνωριστεί» με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η Επιτροπή του Νόμπελ αναμένεται να ανακοινώσει τον φετινό νομπελίστα την Παρασκευή.

