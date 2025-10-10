Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε στον «λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ», δηλώνοντας ότι η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί «αναγνώριση του αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία».

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Ματσάδο υπογράμμισε ότι το βραβείο δεν αφορά μόνο το πρόσωπό της, αλλά «ολόκληρο τον λαό της Βενεζουέλας που παλεύει επί χρόνια για ελευθερία». «Αυτή η αναγνώριση είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», ανέφερε, εκφράζοντας αισιοδοξία πως η χώρα βρίσκεται «στο κατώφλι της νίκης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους διεθνείς συμμάχους της, δηλώνοντας ότι στηρίζει τις ελπίδες της «στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου». Όπως είπε, αφιερώνει το βραβείο «στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ, για τη σταθερή και αποφασιστική του στήριξη».

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα Τύπου της, η Ματσάδο φαίνεται συγκινημένη τη στιγμή που πληροφορείται την είδηση τηλεφωνικά από τον γραμματέα της επιτροπής Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν. «Θεέ μου… δεν έχω λόγια», ακούγεται να λέει, προσθέτοντας πως είναι «ευγνώμων εκ μέρους του λαού της Βενεζουέλας».

Η ανακοίνωση της βράβευσης προκάλεσε αντίδραση από τον Λευκό Οίκο, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ να κατηγορεί την επιτροπή Νόμπελ ότι «προτάσσει την πολιτική έναντι της ειρήνης». Ο Τσουνγκ δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές», χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο με την καρδιά ανθρωπιστή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στο παρελθόν εκφράσει την επιθυμία να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ αρκετοί από τους υποστηρικτές του –μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου– είχαν υποστηρίξει δημόσια την υποψηφιότητά του.

