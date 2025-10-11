Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα από την Πέμπτη, σύμφωνα με τις αρχές διαφόρων πολιτειών. Οι καταιγίδες, που προκλήθηκαν από τους τυφώνες Πρισίλα και Ρέιμοντ, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές.
Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε 31 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να εντοπίζονται στις πολιτείες Βερακρούζ, Κερέταρο, Ιδάλγο και Σαν Λουίς Ποτοσί.
Στη Βερακρούζ, όπου σημειώθηκαν οι περισσότερες απώλειες, δεκάδες πολίτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στις στέγες και μέσα σε αυτοκίνητα, όταν ο ποταμός Καζόνες υπερχείλισε και πλημμύρισε την πόλη Πόζα Ρίκα. Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, η στάθμη του νερού ανέβηκε ραγδαία, παγιδεύοντας πολλούς κατοίκους.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι βροχοπτώσεις και η άνοδος της στάθμης των ποταμών προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε 48 δήμους της πολιτείας Βερακρούζ, κυρίως στο βόρειο τμήμα της.
Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση των οδικών δικτύων και της ηλεκτροδότησης, καθώς και για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.