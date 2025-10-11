Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, περίπου 200.000 άτομα, άρχισαν να επιστρέφουν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, αναζητώντας τα σπίτια τους μέσα στα ερείπια. Πολλοί από αυτούς διανυκτερεύουν σε σκηνές ή κατά μήκος των δρόμων, καθώς δεν έχουν πλέον στέγη.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε στις γραμμές που προβλέπει η συμφωνία, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν, ενώ ένοπλοι της Χαμάς εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του θύλακα για να δείξουν ότι διατηρούν τον έλεγχο.

Στο Τελ Αβίβ, οι αρχές προετοιμάζονται για την επιστροφή των ομήρων και την ανταλλαγή αιχμαλώτων, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς θα επιστρέψουν τη Δευτέρα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κατάπαυση του πυρός «θα κρατήσει», καθώς «όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν».

Ο Αλί Ριχάν, ένας από τους Παλαιστίνιους που επέστρεψαν, δήλωσε στο Al Jazeera πως «σήμερα ο πόλεμος τελείωσε», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τον Τραμπ. Άλλη εκτοπισμένη, η Μαχίρα αλ-Ασί, ανέφερε ότι «ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή» όταν άνοιξε ο δρόμος για την πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ο χάρτης που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του στρατού είναι ενδεικτικός και δεν απεικονίζει τις ακριβείς θέσεις των στρατευμάτων. Ο στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος των συμφωνημένων γραμμών ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 το μεσημέρι, με στόχο την απελευθέρωση 48 Ισραηλινών ομήρων μέσα σε 72 ώρες, με τη συνδρομή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κυριακή, η οποία θα περιλαμβάνει 170.000 μετρικούς τόνους εφοδίων που βρίσκονται σε Ιορδανία και Αίγυπτο. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει ανεμπόδιστη ροή βοήθειας και ιατρικές διακομιδές ασθενών.

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί μετακινούνται στο Ισραήλ για να επιβλέψουν την τήρηση της συμφωνίας, με τη συνδρομή Αιγύπτου, Κατάρ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, που διοργανώνει ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο πλαίσιο της οικοδόμησης διεθνούς στήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Το ΕΡΤnews μετέδωσε από τα σύνορα Ισραήλ–Γάζας την τελευταία επίθεση λίγο πριν την εκεχειρία. Η απεσταλμένη Αδαμαντία Λιόλιου περιέγραψε «σφοδρό βομβαρδισμό ακριβώς ένα λεπτό πριν τις 12», σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ήθελαν να ολοκληρώσουν επιχειρήσεις πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ, μετά από επίσημη πρόσκληση του προέδρου της Βουλής του Ισραήλ, σε μια ιστορική επίσκεψη που τον καθιστά τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τον Τζορτζ Μπους το 2008 που μιλά στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τέλος, αξιωματούχοι της Γάζας, ανάμεσά τους ο δήμαρχος της πόλης και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, απέστειλαν επιστολή ευχαριστίας στον Τραμπ, εκφράζοντας την «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» τους για την καθοριστική συμβολή του στον τερματισμό του πολέμου και προσκαλώντας τον να επισκεφθεί τη Γάζα «για να δει από κοντά την ανθεκτικότητα του λαού».

ertnews.gr