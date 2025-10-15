Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να χαλαρώσει τους περιορισμούς που ισχύουν για το ChatGPT, επιτρέποντας για πρώτη φορά την πρόσβαση σε ερωτικό περιεχόμενο για επαληθευμένους ενήλικες χρήστες, στο πλαίσιο της αρχής «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επικείμενη αναβάθμιση του ChatGPT θα επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν την «προσωπικότητα» του ψηφιακού βοηθού τους, επιλέγοντας μεταξύ διαφορετικών στιλ επικοινωνίας — από πιο ανθρώπινες ή φιλικές απαντήσεις έως πιο εκφραστικές συνομιλίες με εκτενή χρήση emoji.

Η πιο σημαντική αλλαγή αναμένεται τον Δεκέμβριο, όταν η OpenAI σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα νέο, ολοκληρωμένο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας. Μέσω αυτού, οι ενήλικες χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ερωτικού χαρακτήρα. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έχει διευκρινίσει ακόμη τις μεθόδους επαλήθευσης ή τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που θα συνοδεύουν τη νέα δυνατότητα.

Όπως αναφέρει η Guardian, από τον Σεπτέμβριο, η OpenAI έχει λανσάρει ξεχωριστή έκδοση του ChatGPT για ανήλικους κάτω των 18 ετών, η οποία φιλτράρει αυτόματα κάθε μορφή γραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου. Παράλληλα, αναπτύσσει τεχνολογία εκτίμησης ηλικίας βάσει συμπεριφοράς, που θα προσδιορίζει αν ένας χρήστης είναι ενήλικος ή όχι, αναλύοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασής του με το chatbot.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι οι αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας που επιβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες για την αντιμετώπιση ψυχικής επιβάρυνσης είχαν καταστήσει το ChatGPT «λιγότερο χρήσιμο και απολαυστικό» για τους περισσότερους χρήστες.

Οι αλλαγές αυτές ήρθαν μετά τον θάνατο του 17χρονου Άνταμ Ρέιν στην Καλιφόρνια, ο οποίος αυτοκτόνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Οι γονείς του κατέθεσαν αγωγή τον Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT του παρείχε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να θέσει τέλος στη ζωή του. Ο Άλτμαν είχε δηλώσει δύο μήνες αργότερα ότι η εταιρεία «έχει πλέον καταφέρει να περιορίσει τα σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας».

Την ίδια περίοδο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) είχε ξεκινήσει έρευνα σε βάρος αρκετών τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ αυτών και της OpenAI, για τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των chatbots σε παιδιά και εφήβους.

«Δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος, θέλαμε να το χειριστούμε σωστά», δήλωσε ο Άλτμαν την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι τα νέα εργαλεία ασφαλείας επιτρέπουν πλέον στην OpenAI να χαλαρώσει τους περιορισμούς, χωρίς να παραβλέπει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.