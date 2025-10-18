Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκατέστησε τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα τηλεφώνημα, που έγινε παραμονή της κρίσιμης συνάντησης του Αμερικανού ηγέτη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία επρόκειτο να συζητηθεί η παροχή νέων, μακράς εμβέλειας όπλων στο Κίεβο.

Μέχρι την τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης, γράφει η Washington Post, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει το ουκρανικό οπλοστάσιο με πυραύλους Tomahawk. Όμως, μετά το τηλεφώνημα και τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος μετρίασε τις δηλώσεις του και επικεντρώθηκε στην προοπτική μιας νέας συνόδου κορυφής με τον Πούτιν.

«Η επίσκεψη του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μία φράση: ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους» σχολίασε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού ταμείου επενδύσεων, στενός σύνδεσμος του Κρεμλίνου με την κυβέρνηση Τραμπ. Η μεταστροφή αυτή εντάσσεται στη συχνά μεταβαλλόμενη στάση του Τραμπ έναντι του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία φαίνεται να επηρεάζεται κάθε φορά, έπειτα από επαφή με τον Πούτιν.

Αποφυγή κυρώσεων και νέος κύκλος επαφών

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα έχει αποτρέψει τον Τραμπ από την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της ή την αποστολή πιο ισχυρών όπλων στο Κίεβο, προσφέροντάς του διαρκώς ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, την ώρα που εντείνει τις επιθέσεις της.

«Ελπίζω να τελειώσουμε τον πόλεμο, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουμε για Tomahawk. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε, για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Αντί να ανακοινώσει νέα βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιήσει νέα σύνοδο με τον Πούτιν, «για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Δεν υπήρξε καμία αναφορά, δε, ή κάποια καταδίκη, στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιδρομές στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, εν όψει του βαρύ χειμώνα.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο οποίος μίλησε με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, η συνάντηση αναμένεται να γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη, με στόχο τη «διαμόρφωση μιας σειράς ενεργειών για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης». Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν έδειξε να αλλάζει ουσιαστικά στάση, διατηρώντας τη ρητορική ότι η κατάσταση είναι «περίπλοκη» και δεν μπορεί να επιλυθεί γρήγορα, ενώ συνεχίζει να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Ο Ντμίτριεφ μάλιστα υπογράμμισε πως «το νέο σενάριο» του Πούτιν προβλέπει «πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση χωρίς παρεμβολές», δείχνοντας για άλλη μια φορά τη στρατηγική του Ρώσου ηγέτη να αποφύγει τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και να περιορίσει τον διάλογο σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων.

Διπλωματικά παιχνίδια και κολακείες

Ο Πούτιν ξεκίνησε το τηλεφώνημα με τον Τραμπ, επαινώντας τη «μεγάλη επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή», που αποδόθηκε στη συμφωνία της Γάζας. Εξήρε επίσης τη Μελάνια Τραμπ για «τις προσπάθειές της να επιστρέψουν τα παιδιά στις οικογένειές τους», παρότι, όπως επισημαίνει η Washington Post, τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει γυμνές φωτογραφίες της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ τουλάχιστον δύο φορές, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk θα κατέστρεφε τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας και θα ματαίωνε κάθε πιθανότητα ειρήνης, επιχειρήματα που φαίνεται να έπεισαν τον Αμερικανό ηγέτη.

Παρά τη ρητορική νίκης του Κρεμλίνου, ωστόσο, οι δυτικές κυρώσεις και το κόστος του πολέμου έχουν επιβαρύνει σοβαρά τη ρωσική οικονομία, με τις στρατιωτικές δαπάνες να απορροφούν περίπου το 40% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Levada, το 63% των Ρώσων επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, έναντι μόλις 30%, που ζητά τη συνέχισή του.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις ενδείξεις δυσαρέσκειας δεν φαίνεται ικανή να απειλήσει το καθεστώς Πούτιν, το οποίο έχει ενισχύσει την καταστολή και έχει επιβάλει αυστηρή λογοκρισία σε οποιαδήποτε κριτική του στρατού ή του πολέμου.

protothema.gr