Τα πρώτα βίντεο από την απίστευτη υπόθεση της ληστείας στο μουσείο του Λούβρου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Πρόκειται για τη στιγμή που ένας από τους ληστές που βρίσκεται μεταξύ των επισκεπτών στο μουσείο, περνάει τόσο απαρατήρητος, καθώς φορώντας ένα κίτρινο γιλέκο καταφέρνει να… πλασάρει τον εαυτό του ως εργάτη!

Έτσι, ακόμη και την ώρα που καταφέρνει με τροχό να κόψει το τζάμι και μία προθήκη, κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν γίνονται εργασίες συντήρησης, αλλά μία από τις μεγαλύτερες ληστείες του αιώνα.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Έτσι ενώ ο άνδρας με το κίτρινο γιλέκο πριονίζει την προθήκη στη γκαλερί «Απόλλων», μέσα σε μόλις 7 λεπτά καταφέρνει να αρπάξει εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ευγενίας –συμπεριλαμβανομένων ενός κολιέ, μιας καρφίτσας και μιας τιάρας– τα οποία ήταν ανάμεσα στα εκθέματα.

Η αίθουσα «Απόλλων» του Λούβρου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικά σημαντικές αίθουσες του μουσείου, που δημιουργήθηκε τον 17ο αιώνα.

Σημειώνεται ότι τα δύο από τα κλοπιμαία ανακτήθηκαν, μεταξύ αυτών και το κατεστραμμένο στέμμα της Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε έξω από το μουσείο, ενδεχομένως έχοντας πέσει από τους κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

Τέσσερις οι ληστές που έδρασαν κινηματογραφικά

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της Γαλλικής αστυνομίας, για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και των κοσμημάτων που κλάπηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες «Le Parisien», οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις: Δύο ήταν ντυμένοι ως εργάτες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα και ανέβηκαν στην αίθουσα «Apollo», ενώ οι άλλοι δύο επέβαιναν σε ένα σκούτερ, προφανώς σε ρόλο κάλυψης.

Με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στη φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Οι ληστές μπήκαν στο κτήριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Σύμφωνα με την Le Parisien, κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά δύο έχουν ήδη ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένου του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Σε μήνυμά της, η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, προσφέρει «την πλήρη υποστήριξή της στις ομάδες του Μουσείου του Λούβρου». «Η δημοτική αστυνομία της πόλης του Παρισιού, μαζί με την εθνική αστυνομία, έχουν κινητοποιηθεί πλήρως για την απομάκρυνση του κοινού που βρίσκεται στο μουσείο», δήλωσε η δήμαρχος.

Ποια κοσμήματα κλάπηκαν

Εννέα από τα 23 κομμάτια της συλλογής κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, πρόλαβαν οι κλέφτες να «σηκώσουν»: ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια, δύο στέμματα -συμπεριλαμβανομένου αυτού της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σπασμένο- και μια καρφίτσα.

Βρέθηκε και ένα δεύτερο αντικείμενο, αν και δεν είναι γνωστό ακριβώς ποιο.

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» -το μεγαλύτερο της συλλογής, άνω των 140 καρατιών- δε συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα. To συγκεκριμένο διαμάντι λέγεται και «καταραμένο», αφού όσοι το είχαν στην κατοχή τους δεν είχαν καλό τέλος.

Η ζημιά αποτιμάται βάσει των φωτογραφιών των κοσμημάτων που λείπουν, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού έχει ήδη ανοίξει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή» και ανέθεσε την υπόθεση στη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος (Brigade de répression du banditisme – BRB).

cnn.gr