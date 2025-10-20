Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αποκτούν την εξουσία να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που απειλούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, σύμφωνα με τη Telegraph.

Το νέο πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως σήμερα, καθιστά σαφές ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα μπορούν να προχωρούν σε «κινητική δράση», δηλαδή χρήση όπλων, εφόσον διαπιστωθεί άμεση και σοβαρή απειλή για βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι σήμερα, οι βρετανικές δυνάμεις είχαν τη δυνατότητα μόνο να παρεμβαίνουν ηλεκτρονικά σε drones, είτε διακόπτοντας τα σήματα είτε εκτρέποντάς τα από την πορεία τους.

Παρότι η νέα εξουσιοδότηση αφορά σε πρώτη φάση στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν αποκλείει την εφαρμογή της και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, όπως αεροδρόμια, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στη «μεγεθυνόμενη απειλή από τη Ρωσία», σύμφωνα με την Telegraph, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας των βρετανικών βάσεων εντός και εκτός χώρας.

Η ανακοίνωση ακολουθεί περιστατικά παραβίασης ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από drones. Στις αρχές Οκτωβρίου, η κυβέρνηση της Βρετανίας γνωστοποίησε ότι δύο αεροσκάφη της RAF πραγματοποίησαν 12ωρη αποστολή περιπολίας μαζί με αμερικανικά και νατοϊκά μαχητικά κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, μετά από drone-εισβολές σε χώρες της Συμμαχίας, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία.

Την ίδια στιγμή, οι πτήσεις drones προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές της Ευρώπης, οδηγώντας σε κλεισίματα αεροδρομίων, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Η υπηρεσία επιτήρησης Enigma κατέγραψε τουλάχιστον 18 ύποπτα drones μεταξύ 16 Σεπτεμβρίου και σήμερα σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Γερμανία, ορισμένα εκ των οποίων εντοπίστηκαν κοντά σε αεροδρόμια.

