Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη Δευτέρα το βράδυ τη σορό του ομήρου Ταλ Χάιμι. Ο Χάιμι, 41 ετών, σκοτώθηκε ενώ υπερασπιζόταν το κιμπούτς Νιρ Γιτζάκ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Αυτός και άλλα μέλη της ομάδας ταχείας αντίδρασης μάχονταν τους εισβολείς τρομοκράτες στην είσοδο του κιμπούτς μέχρι που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε. Αρχικά θεωρούνταν αγνοούμενος προτού οι αρχές δηλώσουν ότι πιθανότατα είχε απαχθεί. Τον Δεκέμβριο του 2023, η οικογένεια του Ταλ ενημερώθηκε βάσει πληροφοριών ότι είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου και η σορός του είχε μεταφερθεί στη Γάζα από τη Χαμάς. Η οικογένειά του τέλεσε κηδεία, αλλά περίμενε τη σορό του.

החלל החטוף טל חיימי הושב לישראל הלילה pic.twitter.com/Xk0xkGUJc0 October 20, 2025

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε ότι ο Χάιμι παραδόθηκε, λίγο αφότου το φέρετρο έφτασε στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

NEWS: The coffin of the deceased hostage, escorted by IDF troops, crossed the border into the State of Israel a short while ago and is on its way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out. pic.twitter.com/92qBQ0X6rC — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) October 20, 2025

Ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ο μικρότερος γιος του γεννήθηκε 7 μήνες μετά τον θάνατό του. 15 σοροί ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

