Το Ισραήλ κινδυνεύει να χάσει «όλη την υποστήριξη» από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιχειρήσει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο περιοδικό Time, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα και αφορούσε την εκεχειρία με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση του Ισραήλ σχετικά με την πλήρη ή μερική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», είπε ο Τραμπ. «Και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό τώρα. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τις αραβικές χώρες. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ θα χάσει όλη την υποστήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες αν αυτό συμβεί».

protothema.gr