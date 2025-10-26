Το πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «USS Gravely» κατέπλευσε την Κυριακή (26/10) στο λιμάνι του Τρινιντάντ στην Καραϊβική, σε μικρή απόσταση από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται απόσπασμα Αμερικανών πεζοναυτών να πραγματοποιήσει κοινές ασκήσεις εκπαίδευσης με τις τοπικές αμυντικές δυνάμεις.

Όπως σημειώνει το France 24, οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ. Αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 10 σκάφη, υποστηρίζοντας ότι μετέφεραν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 43 ανθρώπων.

BREAKING:



The U.S. Navy destroyer USS Gravely has docked in Trinidad and Tobago.



It’s right next to Venezuela pic.twitter.com/LYHeGbEyi8 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 26, 2025

Η ένταση κλιμακώθηκε την Παρασκευή, όταν το Πεντάγωνο διέταξε την ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald R Ford, στην περιοχή. Να σημειωθεί ότι, ο Τραμπ έχει επίσης εγκρίνει επιχειρήσεις της CIA εναντίον της Βενεζουέλας, με τον ΟΗΕ να απευθύνει έκκληση οι ΗΠΑ να σεβαστούν την κυριαρχίας της χώρας.

Ανησυχία για την εμπλοκή σε σύγκρουση με το Καράκας

Στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ένα έθνος δύο νησιών με 1,4 εκατομμύρια κατοίκους, ορισμένοι ανησυχούν μήπως η κίνηση αυτή μπορεί να τους εμπλέξει σε μια σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Αν συμβεί οτιδήποτε με τη Βενεζουέλα και την Αμερική, εμείς, άνθρωποι που ζούμε στα περίχωρά της… θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο στόχαστρο ανά πάσα στιγμή» δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ένας 64χρονος.

«Είμαι αντίθετος στο να συμμετέχει η χώρα μου σε αυτό» πρόσθεσε.

Ένας 38χρονος ξυλουργός που ζει στο Τρινιντάντ τα τελευταία οκτώ χρόνια, είπε ότι ανησυχεί για την οικογένειά του στην πατρίδα του.

«Η Βενεζουέλα δεν είναι σε θέση να αντέξει μια επίθεση αυτή τη στιγμή» δήλωσε.

cnn.gr