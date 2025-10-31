Τον πύραυλο εδάφους 9M729, ο οποίος το 2019 οδήγησε τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην απόφαση αποχώρησης από τη συμφωνία για τα πυρηνικά, φαίνεται να χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Όπως δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters, η Μόσχα έχει εκτοξεύσει πυραύλους αυτού του τύπου 23 φορές από τον Αύγουστο, ενώ έχουν καταγραφεί και δύο εκτοξεύσεις του 9M729 το 2022.

Γιατί αποχώρησε από τη συμφωνία η Ουάσινγκτον

Το 2019, όταν η Ουάσινγκτον αποχώρησε από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF), υποστήριξε πως ο πύραυλος κρουζ 9M729 «παραβιάζει τη συνθήκη και έχει βεληνεκές πολύ μεγαλύτερου του ορίου των 500 χιλιομέτρων». Η Ρωσία αρνήθηκε πως κάτι τέτοιο ισχύει.

Ο πύραυλος, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσινγκτον.

Στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι ένας 9M729, που εκτοξεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου από τη Ρωσία, πέταξε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα μέχρι το στόχο του στην Ουκρανία.

Απαγορευμένος από τη συνθήκη πύραυλος, λένε οι ΗΠΑ

«Η χρήση από τη Ρωσία του απαγορευμένου από την INF 9M729 εναντίον της Ουκρανίας τους προηγούμενους μήνες καταδεικνύει τον μη σεβασμό του Πούτιν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας» αναφέρει σε σχόλιά του ο Σίμπιχα.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να της προμηθεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ, οι οποίοι δεν είχαν απαγορευθεί από την INF επειδή τότε εκτοξεύονταν μόνο από τη θάλασσα. Η Ρωσία λέει πως αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη κλιμάκωση.

«Ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια»

Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το ρωσικό οπλοστάσιο όπλων μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί για να πλήττει την Ουκρανία και εντάσσεται στα απειλητικά σήματα που στέλνει η Μόσχα στην Ευρώπη, την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση, λένε δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές.

Η Ρωσία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik και την Τετάρτη (29/10), ανακοίνωσε ότι έκανε δοκιμή μιας πυρηνοκίνητης τορπίλης με την ονομασία Ποσειδών.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη, η οποία απαγόρευε τους εκτοξευόμενους από το έδαφος πυραύλους βεληνεκούς 500 – 5.500 χιλιομέτρων, η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ (δικαιοστάσιο) στην ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς. Η Δύση εκτιμά πως η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει μερικούς πυραύλους 9M729.

