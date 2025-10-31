Η ένταση στην Καραϊβική κορυφώνεται, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν περικυκλώσει τη Βενεζουέλα, ενώ πληροφορίες θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει εγκρίνει σχέδιο για στρατιωτικά πλήγματα στη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, διέψευσε τα σενάρια, τονίζοντας ότι «δεν έχει αποφασίσει καμία επίθεση κατά της Βενεζουέλας», τη στιγμή που η Ουάσιγκτον έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά επιχειρήσεων κατά πλοίων διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό με δεκάδες νεκρούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε, πάντως, να διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές, απαντώντας μονολεκτικά «όχι» όταν του ζητήθηκε από δημοσιογράφους το μεσημέρι της Παρασκευής να επιβεβαιώσει αν έχει λάβει απόφαση για στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, την ώρα που η κυβέρνησή του έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων στον Ειρηνικό Ωκεανό, κατά πλοίων που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέφεραν ναρκωτικά. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 61 ατόμων, ενώ οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

«Ζήτημα ημερών ή και ωρών» η επίθεση στη Βενεζουέλα – «Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Miami Herald, που επικαλούνταν πηγές με γνώση των επιχειρησιακών σχεδίων, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, με στόχο την έναρξη της επόμενης φάσης της εκστρατείας κατά του καρτέλ ναρκωτικών «Soles». Το ρεπορτάζ, το οποίο επιβεβαίωνε και η Wall Street Journal, έκανε λόγο για επικείμενες επιθέσεις που θα αποσκοπούσαν στην καταστροφή στρατιωτικών βάσεων που χρησιμοποιούνται από το καρτέλ, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι διοικείται από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και κορυφαία στελέχη του καθεστώτος του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι στόχοι θα μπορούσαν να πληγούν από αέρος «εντός ημερών ή ακόμη και ωρών», με σκοπό να αποκεφαλιστεί η ηγεσία του καρτέλ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το δίκτυο διακινεί περίπου 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως, μοιρασμένους μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις παραπάνω πληροφορίες ενίσχυαν και δορυφορικές φωτογραφίες που ήθελαν σημαντική συγκέντρωση αμερικανικών πλοίων γύρω από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Αν και οι πηγές δεν επιβεβαίωσαν αν ο ίδιος ο Μαδούρο περιλαμβάνεται στους στόχους, μία εξ αυτών ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο χρόνος του τελειώνει». Όπως είπε, «ο Μαδούρο βρίσκεται κοντά στο να παγιδευτεί και ίσως σύντομα ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμη κι αν το θελήσει». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Το χειρότερο γι’ αυτόν είναι ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι από ένας στρατηγοί έτοιμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, γνωρίζοντας πως άλλο είναι να μιλάς για τον θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να πλησιάζει».

Ο Μαδούρο ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ιράν

Σε επιστολή που απευθυνόταν προσωπικά στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να υπέβαλε πολλαπλά αιτήματα για στρατιωτική υποστήριξη, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ανοιχτά της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει η Washington Post, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ζήτησε την παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για την αναβάθμιση των αμυντικών ραντάρ, την επισκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και, πιθανώς, την προμήθεια πυραύλων.

