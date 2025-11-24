Ξέφυγαν από τους απαγωγείς τους, γύρω στους 50 από τους 303 μαθητές και μαθήτριες που απήχθησαν την περασμένη Παρασκευή από καθολικό οικοτροφείο στη δυτική Νιγηρία. Παράλληλα, διασώθηκαν 38 πιστοί οι οποίοι, επίσης, είχαν απαχθεί ενώ ήταν μέσα στην εκκλησία, ανακοίνωσε χθες ο νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου.

Συνολικά 303 μαθητές και 12 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού απήχθησαν την Παρασκευή από άγνωστους ενόπλους κατά τη διάρκεια επίθεσης στο μεικτό καθολικό σχολείο Saint Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες μαζικές απαγωγές που διαπράχθηκαν ποτέ στη Νιγηρία, η οποία μαστίζεται από το φαινόμενο.

More than 50 of the 315 children abducted by gunmen from a Catholic boarding school in Nigeria have reportedly escaped.

The BBC's Madina Maishanu is one of the first journalists to reach the scene of the kidnappings and speak to parents who wish to remain anonymous. pic.twitter.com/qnSRrxAuGs November 23, 2025

Αγόρια και κορίτσια, 8 ως 18 ετών, τα αγόρια και τα κορίτσια που απήχθησαν στο Saint Mary ήταν χονδρικά τα μισά από τα 629 παιδιά που φοιτούν.

Η ένωση χριστιανών της Νιγηρίας (CAN) ανακοίνωσε πως 50 παιδιά που απήχθησαν στο σχολείο, στην Παπίρι, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Αμπούτζα, «ξέφυγαν» την Παρασκευή και το Σάββατο από τους απαγωγείς τους και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Ο πρόεδρος Τινούμπου δήλωσε μέσω X «ευτυχής» που «51 από τους μαθητές που αγνοούνταν στο καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα ανακτήθηκαν».

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, άλλη ομάδα ενόπλων επιτέθηκε σε λύκειο στη γειτονική πολιτεία Κέμπι (βορειοδυτικά) και απήγαγε 25 νεαρά κορίτσια, το ένα από τα οποία κατάφερε να διαφύγει. Και την επομένη, εκκλησία πεντηκοστιανών στην Ερούκου, στη δυτική Νιγηρία, υπέστη επίθεση εν μέσω της λειτουργίας, που αναμεταδιδόταν απευθείας μέσω διαδικτύου. Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και απροσδιόριστος αριθμός άλλων απήχθη από τους άγνωστους δράστες.

Σχολεία κλειστά

Ο πρόεδρος Τινούμπου, ο οποίος ακύρωσε εξαιτίας της σειράς επιθέσεων και μαζικών απαγωγών δεσμεύσεις στο εξωτερικό, ιδίως τη συμμετοχή του στη σύνοδο της G20 το σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανέφερε πως οι δυνάμεις ασφαλείας απελευθέρωσαν «τους 38 πιστούς» που απήχθησαν στην εκκλησία τους.

«Χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας μας τις τελευταίες ημέρες, και οι 38 πιστοί που απήχθησαν στην Ερούκου, στην πολιτεία Κουάρα, διασώθηκαν», σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος δεν έδωσε καμιά άλλη λεπτομέρεια για τους δράστες της επίθεσης, ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες διασώθηκαν οι όμηροι.

Σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, οι 24 μαθήτριες που απήχθησαν στην πολιτεία Κέμπι εξακολουθούν να αγνοούνται. Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας ανέφερε ότι εξετάζονται πληροφορίες για τοποθεσίες όπου μπορεί να κρατούνται.

Η σειρά απαγωγών σε σχολεία οδήγησε στο προληπτικό κλείσιμο δεκάδων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την επικράτεια της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής (230 εκατ. κάτοικοι), αντιμέτωπη με πολλαπλές απειλές.

Οι αρχές προσπαθούν από το 2009 να πατάξουν τζιχαντιστική εξέγερση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ είναι επίσης αντιμέτωπες με συμμορίες πάνοπλων κακοποιών, γνωστών με την ονομασία bandits, που πολλαπλασιάζουν τις φονικές επιθέσεις στο βορειοανατολικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας κι επιδίδονται συχνά σε απαγωγές για λύτρα.

Θύματα μουσουλμάνοι και χριστιανοί

Ως αυτό το στάδιο δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για καμιά από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Η Νιγηρία παραμένει στοιχειωμένη από τη μαζική απαγωγή σχεδόν 300 κοριτσιών τον Απρίλιο του 2024 στην Τσιμπόκ, στην πολιτεία Μπόρνο (βορειοανατολικά), από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ. Δέκα και πλέον χρόνια αργότερα, ορισμένα από τα κορίτσια αυτά παραμένουν επισήμως αγνοούμενα.

Για την Αΐσα Γεσούφου, συνιδρύτρια του κινήματος που έγινε γνωστό με τη διαδικτυακή ετικέτα #BringBackOurGirls, η μάστιγα των απαγωγών στη Νιγηρία συνεχίζεται διότι «οι αρχές δεν κάνουν τίποτα».

«Αυτό που τις ενδιαφέρει περισσότερο είναι η προπαγάνδα τους», προκειμένου «να μη μοιάζουν ανίκανες», είπε στο AFP.

Την Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στις ειδήσεις για τις πρόσφατες απαγωγές κρίνοντας πως «αυτό που συμβαίνει στη Νιγηρία είναι ντροπή». Πρόσφατα, απείλησε να διατάξει στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία, κατηγορώντας τις αρχές πως «ανέχονται τις δολοφονίες χριστιανών» από τζιχαντιστές, απηχώντας τη ρητορική ευαγγελικών χριστιανικών οργανώσεων.

Οι αρχές στην Αμπούτζα αντέτειναν πως οι κατηγορίες αυτές είναι «εσφαλμένες», αρνούμενες ότι διαπράττεται «συστηματικός διωγμός» χριστιανών στη Νιγηρία, που είναι μοιρασμένη ανάμεσα στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά και τον κατά πλειονότητα χριστιανικό νότο.

Οι πρόσφατες επιθέσεις είχαν στο στόχαστρο τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους — συχνά αδιακρίτως.

Προχθές Σάββατο, 13 κορίτσια και νέες, 16 ως 23 ετών, «όλες μουσουλμάνες», απήχθησαν κοντά σε αγροκτήματα στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τον Αμπουμπακάρ Μαζίνι, τοπικό αιρετό. Κατά τον ίδιο, η απαγωγή έγινε σε περιοχή 20 χιλιόμετρα από δρυμό που έχει μετατραπεί σε ορμητήριο τζιχαντιστών. Μια από τις νεαρές αφέθηκε ελεύθερη αφού είπε στους απαγωγείς της πως είναι παντρεμένη.

