Στη σύλληψη τεσσάρων ακόμη ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για εμπλοκή στην υπόθεση κλοπής κοσμημάτων από το Λούβρο τον περασμένο μήνα, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 38 και 39 ετών και για δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 40 ετών, όλοι από την περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, τις οποίες επικαλείται το AFP.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, μεταξύ των τεσσάρων συλληφθέντων είναι το τελευταίο μέλος της τετραμελούς συμμορίας που πραγματοποίησε την κινηματογραφική διάρρηξη, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και τρία άτομα από τον κύκλο του. Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή Σεν-Ντενί.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερα ακόμη άτομα είχαν συλληφθεί στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου. Ανάμεσά τους, εκτιμάται ότι είναι τα υπόλοιπα τρία άτομα που συμμετείχαν ενεργά στην κλοπή.

Δεν εντοπίστηκαν τα κοσμήματα

Στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν μέρα μεσημέρι, μέσα σε λίγα λεπτά, κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δύο άτομα εισέβαλαν στο μουσείο, ενώ δύο ακόμη περίμεναν απ’ έξω, στο πλαίσιο του σχεδίου διαφυγής.

Τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

naftemporiki.gr