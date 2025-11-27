Η Σιν Μπετ αποκάλυψε ένα υπόγειο δίκτυο Ισραηλινών πολιτών που φέρεται να δρούσαν για λογαριασμό της Χαμάς, μεταφέροντας όπλα και χρήματα στη Δυτική Όχθη.

Το δίκτυο λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση του Άχμεντ Τζαρζούρ, Ισραηλινού πολίτη που ζει στην Τουρκία, σημείωσε η Σιν Μπετ.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε κοινές επιχειρήσεις με την Αστυνομία του Ισραήλ και αναμένεται να τούς απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Τζαρζούρ, με καταγωγή από την Κφαρ Κάσεμ και πλέον εγκατεστημένος στην Τουρκία, αξιοποίησε οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς για να στρατολογήσει ντόπιους και να δημιουργήσει μια μυστική διαδρομή μεταφοράς όπλων και χρημάτων προς τη Δυτική Όχθη.

Η Σιν Μπετ ανέφερε ότι τα χρήματα, συνολικού ύψους εκατοντάδων χιλιάδων σεκέλ, προορίζονταν να φτάσουν σε τρομοκρατικά στελέχη για τη διευκόλυνση επιθέσεων.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι τα χρήματα εστάλησαν από την Τουρκία στο Ισραήλ σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια μετατράπηκαν από Ισραηλινούς ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων σε μετρητά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά όπλων από εμπόρους στη Νεγκέβ. Τα όπλα κατόπιν μεταφέρθηκαν λαθραία στη Δυτική Όχθη.

Πολλοί Ισραηλινοί πολίτες έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τη Σιν Μπετ, η οποία πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζει με τη μέγιστη αυστηρότητα την εμπλοκή Ισραηλινών σε τρομοκρατική δραστηριότητα και θα ενεργήσει για να αποτρέψει απειλές και να ασκήσει διώξεις σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Η είδηση αυτή ήρθε λίγο μετά την αποκάλυψη ότι δεν υπάρχουν πλέον Παλαιστίνιοι φυγάδες που να έχουν σκοτώσει Ισραηλινούς και να παραμένουν ελεύθεροι στη Δυτική Όχθη.

